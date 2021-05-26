Canlı yayında Fenerbahçe yorumu! "20 gol atacak forvet lazım"

A Spor'da yayınlanan Sabah Sporu programında deneyimli spor adamı Ahmet Akcan değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe'nin kadro yapılanmasını değerlendiren Akcan, "Fenerbahçe'nin, Szalai'nin yanına aynı kalitede oyuncu alması lazım. Bunun yanında bek performanslarını bir kez daha gözden geçirmesi gerekir. Ancak en büyük sorun santrfor bölgesinde. 20 golün üzerine çıkacak bir golcü lazım" ifadelerini kullandı.