Canlı yayında şampiyonluk değerlendirmesi! 'Şampiyon belli ikinci kim deniliyordu ama...'

A Spor'da yayınlanan Sabah Sporu programında değerlendirmelerde bulunan Savaş Çorlu, şampiyonluk yarışı hakkında konuştu. Çorlu, "Şampiyon belli, ikinci kim deniliyordu ancak öyle bir haftaya girildi ki hiçbir şey belli değil" şeklinde konuştu.