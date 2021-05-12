Canlı yayında şampiyonluk değerlendirmesi! 'Şampiyon belli ikinci kim deniliyordu ama...'
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A Spor'da yayınlanan Sabah Sporu programında değerlendirmelerde bulunan Savaş Çorlu, şampiyonluk yarışı hakkında konuştu. Çorlu, "Şampiyon belli, ikinci kim deniliyordu ancak öyle bir haftaya girildi ki hiçbir şey belli değil" şeklinde konuştu.