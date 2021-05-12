Video Spor Canlı yayında şampiyonluk değerlendirmesi! 'Şampiyon belli ikinci kim deniliyordu ama...'

Canlı yayında şampiyonluk değerlendirmesi! 'Şampiyon belli ikinci kim deniliyordu ama...'

Canlı yayında şampiyonluk değerlendirmesi! 'Şampiyon belli ikinci kim deniliyordu ama...'
12.05.2021 | 13:55

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Canlı yayında şampiyonluk değerlendirmesi! 'Şampiyon belli ikinci kim deniliyordu ama...' 01:01
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A Spor'da yayınlanan Sabah Sporu programında değerlendirmelerde bulunan Savaş Çorlu, şampiyonluk yarışı hakkında konuştu. Çorlu, "Şampiyon belli, ikinci kim deniliyordu ancak öyle bir haftaya girildi ki hiçbir şey belli değil" şeklinde konuştu.

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