Dario Melnjak'tan Transfer Açıklaması

Çaykur Rizespor'un Hırvat oyuncusu Dario Melnjak, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Corona viriüsü nedeniyle karantinadan bulunan 27 yaşındaki oyuncu formda kalmak için evde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Yıldız oyuncu Futbol oynamayı da çok özlediğini ifade etti.