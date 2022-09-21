Video Spor Dursun Özbek: "Mayıslar Galatasaray’ındır" | Video
Dursun Özbek:

Dursun Özbek: "Mayıslar Galatasaray’ındır" | Video

21.09.2022 | 16:05

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, düzenlenen sponsorluk anlaşmasında gündeme ilişkin konuştu. Yusuf Demir’in yabancı statüsünde oynaması hakkında Özbek, “Türkçe konuşamayan ama Türk statüsünde oynayan futbolcular var” ifadelerini kullandı. Özbek, “Mayıslar Galatasaray’ındır” diyerek de takıma olan inancını vurguladı.

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