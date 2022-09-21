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Dursun Özbek: "Mayıslar Galatasaray’ındır" | Video 21.09.2022 | 16:05
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Kevin Mbabu, Beşiktaş'ı seçti | Video 21.09.2022 | 13:29
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Erling Haaland kebapçı çıktı | Video 21.09.2022 | 13:29
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A Milli Takım'ın yıldız oyuncularından İsmail Yüksek konuştu! 19.09.2022 | 17:19
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Gaziantep FK'nın bulunduğu Trabzon-İstanbul uçağında kavga çıktı | Video 19.09.2022 | 13:22
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Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi | Video 19.09.2022 | 12:55
12:39
Jorge Jesus: “Biz her zaman daha iyi olabileceğimize inanıyoruz” | Video 19.09.2022 | 09:13
01:16
Arda Güler'den çok konuşulacak cevaplar: "Çubuklu forma en özeli" | Video 18.09.2022 | 15:26
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Fatih Terim belgeseli izlenme rekoru kırdı | Video 16.09.2022 | 10:54
15:04
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Emre Belözoğlu Fiorentina galibiyeti sonrası konuştu | Video 16.09.2022 | 01:11
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06:31
Jorge Jesus'tan tepki çeken sözler "Grubun favorisi biz değiliz" | Video 15.09.2022 | 17:52
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Başakşehir - Fiorentina UEFA Konferans Ligi maçı TV 8,5 CANLI İZLE 15.09.2022 | 16:42
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Cluj - Sivasspor UEFA Konferans Ligi maçı TV 8,5 CANLI İZLE 15.09.2022 | 16:40
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, düzenlenen sponsorluk anlaşmasında gündeme ilişkin konuştu. Yusuf Demir’in yabancı statüsünde oynaması hakkında Özbek, “Türkçe konuşamayan ama Türk statüsünde oynayan futbolcular var” ifadelerini kullandı. Özbek, “Mayıslar Galatasaray’ındır” diyerek de takıma olan inancını vurguladı.