Erol Bulut'tan Fenerbahçe sorusuna yanıt!

Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Türkiye'nin gözlerinin çevrildiği müsabakayı 2-0 kazanan bordo-mavili ekip kupanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Erol bulut, "Fenerbahçe'nin hocası oldunuz mu?" sorusuna, "Kariyerimin ilerleyen yıllarını nasıl değerlendireceğimi birkaç güne açıklayacağız." yanıtını verdi.