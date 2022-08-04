Exxen Tv CANLI İZLE | Exxen Avrupa Ligi internetten nasıl izlenir? Exxen Üye Ol

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OTOMATİK OYNAT
08:22
Vaduz 1-1 Konyaspor | MAÇ ÖZETİ 05.08.2022 | 01:25
02:28
00:16
03:53
05:57
01:49
04:54
Evander Galatasaray'a geliyor mu? Savaş Çorlu canlı yayında açıkladı | Video 31.07.2022 | 10:27
11:49
Süper Kupa Trabzonspor'un! Abdullah Avcı: “İlk hedefimize ulaştık” | Video 31.07.2022 | 08:57
08:34
Trabzonspor 4-0 Sivasspor (Süper Kupa - Maç Özeti) 30.07.2022 | 23:31
02:21
GOL | Trabzonspor 4-0 Sivasspor 30.07.2022 | 22:45
01:14
GOL | Trabzonspor 3-0 Sivasspor 30.07.2022 | 22:45
01:24
Trabzonspor, Süper Kupa'da farkı 2'ye çıkardı 30.07.2022 | 22:06
01:36
Trabzonspor, Süper Kupa'da Cornelius'un golüyle ile öne geçti 30.07.2022 | 21:36
01:42
01:42
01:09
GOL | Konyaspor 2-0 Bate Borisov 28.07.2022 | 23:19
01:17
GOL | Konyaspor 1-0 Bate Borisov 28.07.2022 | 23:18
00:30
01:00
Beşiktaş aradığı sol beki İsveç'te buldu | Video 28.07.2022 | 13:34
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları bu sene de EXXEN'de yayınlanacak. Peki EXXEN TV nasıl izlenir? EXXEN spor kanalı üyelik paketleri neler? EXXEN'e nasıl üye olurum? İşte cevapları.
2022 UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları bu sene EXXEN üzerinden izleyiciyle buluşacak. Futbolseverler EXXEN'e nasıl üye olurum sorusunun cevabını arıyor. İşte Exxen üyelik paketleri ve ücretleri.
Açılan sayfada Ad Soyad, E-Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.