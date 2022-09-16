Fatih Terim belgeseli izlenme rekoru kırdı | Video

Türk futboluna damga vuran Fatih Terim'in 4 bölümden oluşan belgeseli dün dijital platformda izleyicisiyle buluştu. Tecrübeli hocanın 1996-2022 yıllarına odaklanan belgesel, 30 dakika içinde 14 milyon izlenmeyle seyirci rekoru kırdı. Daha önceki rekor 11 milyon ile ünlü İspanyol dizisi La Casa De Papel'e aitti. Yayını sabah saatlerinde bekleme listesine ekleyen kişi sayısı ise 7 milyona ulaştı.