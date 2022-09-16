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OTOMATİK OYNAT
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Fatih Terim belgeseli izlenme rekoru kırdı | Video 16.09.2022 | 10:54
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Jorge Jesus'tan tepki çeken sözler "Grubun favorisi biz değiliz" | Video 15.09.2022 | 17:52
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Başakşehir - Fiorentina UEFA Konferans Ligi maçı TV 8,5 CANLI İZLE 15.09.2022 | 16:42
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Cluj - Sivasspor UEFA Konferans Ligi maçı TV 8,5 CANLI İZLE 15.09.2022 | 16:40
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Trabzonspor - Kızılyıldız UEFA Avrupa Ligi maçı EXXEN CANLI İZLE 15.09.2022 | 16:33
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Rennes - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı EXXEN CANLI İZLE 15.09.2022 | 16:33
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Lucas Torreira: "Kendimi Galatasaray’a adamış durumdayım" | Video 15.09.2022 | 14:27
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Murat Sancak: "Balotelli erken gitseydi, Suarez geliyordu" | Video 15.09.2022 | 14:22
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Başkan Erdoğan'dan Yasemin Adar Yiğit'e tebrik | Video 14.09.2022 | 22:11
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Maccabi Haifa - PSG Şampiyonlar Ligi Maçı TV 8,5 CANLI İZLE 14.09.2022 | 17:59
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Juventus - Benfica Şampiyonlar Ligi Maçı TV 8,5 CANLI İZLE 14.09.2022 | 17:59
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Manchester City - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 14.09.2022 | 17:59
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Kopenhag - Sevilla Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 14.09.2022 | 17:59
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Milan - Dinamo Zagreb Şampiyonlar Ligi Maçı TV 8,5 CANLI İZLE 14.09.2022 | 17:59
Türk futboluna damga vuran Fatih Terim'in 4 bölümden oluşan belgeseli dün dijital platformda izleyicisiyle buluştu. Tecrübeli hocanın 1996-2022 yıllarına odaklanan belgesel, 30 dakika içinde 14 milyon izlenmeyle seyirci rekoru kırdı. Daha önceki rekor 11 milyon ile ünlü İspanyol dizisi La Casa De Papel'e aitti. Yayını sabah saatlerinde bekleme listesine ekleyen kişi sayısı ise 7 milyona ulaştı.