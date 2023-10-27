Video Spor Fenerbahçe 3-1 Ludogorets MAÇ SONU | İsmail Kartal: "Bazı oyuncular maç temposunda geride" | Video
Fenerbahçe 3-1 Ludogorets MAÇ SONU | İsmail Kartal:

Fenerbahçe 3-1 Ludogorets MAÇ SONU | İsmail Kartal: "Bazı oyuncular maç temposunda geride" | Video

27.10.2023 | 08:44

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3-1’lik Ludogorets galibiyetinden dolayı mutlu olduklarını aktararak, “Normaldir oyun içinde dalgalanmalar olacak. Çünkü hafta içinde oynamayan oyuncular takıma girdi. Maç temposunda gerideler. Aynı oyuncularla devam edemezsiniz” dedi.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. maçında sahasında karşılaştığı Bulgar takımı Ludogorets'i 3-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Aldıkları galibiyetle lider olduklarını dile getiren İsmail Kartal, "Ludogorets takımının maçtan önce iyi olduğunu söylemiştik. 3-1 kazandık ama sonuçta oyunda zorlandığımız dakikalar oldu. Buna rağmen maçı kazanmasını bildik. 9 puanla şu an itibarıyla lideriz. Bazı oyuncuları 60'ta alarak hafta sonu oynayacağımız maçı düşündük. Oyuncuları dengeli kullanmaya çalışıyorum. Bu akşam artılarıyla eksileriyle kazandığımız için mutluyum" şeklinde konuştu.

"ROTASYON OYUNCULARININ MAÇ TEMPOSUNU YAKALAMALARI GEREKİYOR"
İsmail Kartal, bugün ligde son olarak oynadıkları Hatayspor maçına göre sahaya çıktığı 6 farklı oyuncunun performansına ilişkin, "Bu oyuncuların performansını iyi buldum ama daha iyi olmaları gerektiğine inanıyorum. Maç temposunu yakalamaları gerekiyor. Böyle maçlarda veya ligde oyuncuları dinlendirerek dakikalarını hesaplıyoruz. Rakibe birkaç pozisyon verdik, normaldir. Rakip iyi bir takım ve boş olmadıklarını maçtan önce de belirtmiştim" diye konuştu.

"MAÇ İÇİNDE DALGALANMALAR NORMALDİR"
Mücadelenin 80 ile 90. dakikaları arasında rakibe verilen pozisyonlarla ilgili Kartal, "Normaldir oyun içinde dalgalanmalar olacak. Çünkü hafta içinde oynamayan oyuncular takıma girdi. Maç temposunda gerideler. Aynı oyuncularla devam edemezsiniz" ifadelerini kullandı.

"YEDİĞİMİZ GOL TAMAMEN ŞANSSIZLIK GOLÜYDÜ"
Ludogorets'e çok fazla pozisyon vermediklerinin altını çizen Kartal, "Çok pozisyon vermedik. İkinci yarı kendi hatamızdan pozisyon verdik. Yediğimiz gol de tamamen şanssızlık golü. Golden sonra rakibin direnci arttı. O gol olmasaydı 3-0, 4-0 olabilirdi. Oyuncuların bazıları yüzde yüz verim veremese de zaman içinde takıma adapte olacaklar" değerlendirmesini yaptı.

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