Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Kovid-19'a yakalandı

Fenerbahçe Kulübü, başkan Ali Koç'un koronavirüse yakalandığını açıkladı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Başkanımız Ali Koç Hakkında Bilgilendirme Başkanımız Ali Koç’un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadeleri kullanıldı.