Fenerbahçe Kulübü'nün yeni başkanı Sadettin Saran'dan, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat açıklaması | Video
Fenerbahçe Kulübü'nün yeni başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın olağanüstü seçimli genel kurulda oy kullanması ve İrfan Can Eğribayat’ın Kasımpaşa maçı sonrası başkanlık seçimi hakkında yaptığı açıklamayla ilgili, "İnsanları kaybetmek çok kolay. Önemli olan ise kazanmaktır. Ben hiçbir oyuncumu kimseye yedirmem" dedi.
MERT HAKAN YANDAŞ AÇIKLAMASI
Sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın genel kurulda oy kullanmasıyla ilgili gelen soruya da Saran, "O konuyla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Konuya çok vakıf değilim. Yıpratıcı bir şey demek istemiyorum" ifadelerini kullandı.
"BEN HİÇBİR OYUNCUMU KİMSEYE YEDİRMEM"
27 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat'ın, Kasımpaşa maçı sonrası başkanlık seçimiyle ilgili yapmış olduğu açıklamaya da değinen Sadettin Saran, "İnsanları kaybetmek çok kolay. Önemli olan ise kazanmaktır. O da kendince bir şeyler söylemiş. Ben hiçbir oyuncumu kimseye yedirmem. Kötü niyetle değil. O da sağdan, soldan maalesef duyuyor. Şu an bir belirsizlik var. Çok negatif konuşan var maalesef. O da bir şeyler söylemiş. Umarım benimle tanıştıktan sonra daha olumlu düşünmeye başlar. Söylenen sözler üzerinden kimseyi kaybetmek için niyetim yok. İnşallah hep beraber hem eğlenerek, hem keyif alarak şampiyon olacağız" diye konuştu.
"BERABERLİK OLMADAN ŞAMPİYONLUK OLMAZ"
Sarı-lacivertlilerin yeni başkanı olarak taraftara da seslenen Saran, şunları kaydetti:
"Günlerdir seçim sürecinde aynı şeyi söyledim. Eski sporcu olarak, inanarak, laf olsun diye söylemediğim bir şey; 'Beraberlik olmadan şampiyonluk olmaz.' Bu sadece takım içinde değil, taraftar desteği olmadan da şampiyon olamayız. Eski başkanlarımızla beraber inşallah bu kupayı kaldıracağız. Taraftarın desteği de olmadan bu yapılamaz. Yarın hem Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanacağız hem de Hırvatistan'dan takımımız galibiyetle dönecek. Sene sonuna kadar kutlamadan, bayram yapmadan gecemiz gündüzümüz Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak olacak."
"ALİ BEY, FENERBAHÇE İÇİN ÇOK ŞEY YAPTI. BİZ DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIZ"
Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında oy sayımının bitmesiyle birlikte eski başkan Ali Koç'un kendisini tebrik edip birlikte kürsüye çıkmalarıyla alakalı da konuşan Saran, "Önemli olan oydu. İnşallah bu hep böyle devam eder. Ali Bey ve Aziz Bey ile aynı kupayı kazanırız. Yarın kupayı kazanmamız durumunda Ali Bey orada olursa kupayı benim değil onun kaldırması gerekiyor. Kendisi orada yoksa ise Sertaç Bey'in kaldırması gerekiyor. İçeride aynı şeyi söyleyeceğim. Yeni bir sayfa açıyoruz. Ali Bey başkandı. Fenerbahçe için çok şey yaptı. Biz daha iyisini yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.
Sadettin Saran, mazbata töreninin ise 26 Eylül Cuma günü saat 18.00'de yapılacağını sözlerine ekledi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:14
01:01
02:49
05:00
01:47
Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran oyunu kullandı | Video 21.09.2025 | 12:29
01:29
00:54
GOL | Düzcespor 0-3 A.G. Pendikspor 18.09.2025 | 19:42
03:00
Mert Hakan Yandaş: "Aldığımız sonuçtan utanıyoruz" | Video 18.09.2025 | 08:56
13:47
Okan Buruk: "Kazanmak için buradayız" | Video 18.09.2025 | 08:56
01:03
Kadıköy'de Fenerbahçe forması giyen robot ilgi odağı oldu | Video 16.09.2025 | 12:34
15:07
Avrupa ikincisi 12 Dev Adam, coşkuyla karşılandı | Video 15.09.2025 | 15:47
07:01
07:44
Ertuğrul Doğan: "Takımı sahadan çekmeyi düşündük" | Video 15.09.2025 | 08:57
03:42
Hidayet Türkoğlu: "Bu çocuklar milyonları gururlandırdı" | Video 15.09.2025 | 08:56
10:26
Sergen Yalçın: "Bazı şeyleri oturtmak zaman istiyor" | Video 14.09.2025 | 08:42
05:29
01:33
06:16
Dünya ikincisi A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Türkiye'ye döndü | Video 08.09.2025 | 16:06
10:13
Vincenzo Montella: "Bütün sorumluluk bana ait" | Video 08.09.2025 | 09:17
01:16
MSB’den Filenin Sultanları'na destek paylaşımı | Video 07.09.2025 | 14:18