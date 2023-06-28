Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi yeniden başlıyor | Video

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları 2 Temmuz'da başlayacak. Yönetim, 'yerli ve camiayı bilen' teknik direktör seçiminde elinde kalan tek seçenek İsmail Kartal'la yola devam edecek. Hac ibadeti için kutsal topraklarda olan tecrübeli hoca, perşembe günü yurda dönecek. Cuma günü yönetim resmi açıklamayı yapacak ve İsmail Kartal, kariyerinde 3. kez sarı-lacivertlilerin teknik direktörü olacak.