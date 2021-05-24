Video Spor Fransa’da şampiyon milli futbolcularımızın takımı Lille | Video

Fransa’da şampiyon milli futbolcularımızın takımı Lille | Video

Fransa’da şampiyon milli futbolcularımızın takımı Lille | Video
24.05.2021 | 08:05

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fransa’da şampiyon milli futbolcularımızın takımı Lille | Video 00:59
Fransa’da şampiyon milli futbolcularımızın takımı Lille | Video 24.05.2021 | 08:05
Angers Lille maçı CANLI İZLE! Fransa Ligi’inde Angers Lille maçı canlı izle 14:30
Angers Lille maçı CANLI İZLE! Fransa Ligi’inde Angers Lille maçı canlı izle 23.05.2021 | 20:17
Fatih Terim, Mustafa Cengiz'in açıklamalarına cevap verdi! Acil şifalar diliyorum... 01:29
Fatih Terim, Mustafa Cengiz'in açıklamalarına cevap verdi! "Acil şifalar diliyorum..." 22.05.2021 | 19:32
Dorukhan Toköz'den 'Gidiyorum' ve Beşiktaş sözleri! 00:23
Dorukhan Toköz'den 'Gidiyorum' ve Beşiktaş sözleri! 22.05.2021 | 16:20
Levent Tüzemen, Mustafa Cengiz'in açıklamalarını değerlendirdi: Bu kadar sert konuşmanın anlamı yok 14:06
Levent Tüzemen, Mustafa Cengiz'in açıklamalarını değerlendirdi: "Bu kadar sert konuşmanın anlamı yok" 21.05.2021 | 19:49
Mustafa Cengiz'den Fatih Terim sözleri! Devam etmeyi düşünmüyorum 08:16
Mustafa Cengiz'den Fatih Terim sözleri! "Devam etmeyi düşünmüyorum" 21.05.2021 | 17:28
Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e: Kendini başkan üstü görüyor 15:59
Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e: Kendini başkan üstü görüyor 21.05.2021 | 15:35
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'den Florya açıklaması! 03:49
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'den Florya açıklaması! 21.05.2021 | 15:32
Son dakika Galatasaray haberleri: Arda Turan Galatasaray'da kalacak mı? Canlı yayında açıklandı... 01:06
Son dakika Galatasaray haberleri: Arda Turan Galatasaray'da kalacak mı? Canlı yayında açıklandı... 21.05.2021 | 13:24
Şenol Güneş'ten Cengiz, Dorukhan ve Mahmut sözleri! 48:58
Şenol Güneş'ten Cengiz, Dorukhan ve Mahmut sözleri! 21.05.2021 | 13:24
Galatasaray Alpaslan Öztürk ile anlaşma sağladı! 01:25
Galatasaray Alpaslan Öztürk ile anlaşma sağladı! 20.05.2021 | 19:49
Son dakika spor haberi: Galatasaray Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna kattı! İşte transferin detayları... 01:25
Son dakika spor haberi: Galatasaray Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna kattı! İşte transferin detayları... 20.05.2021 | 19:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş'ı kabul etti 01:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş'ı kabul etti 20.05.2021 | 16:19
Galatasaray'da transferde son durum ne? Canlı yayında açıkladı! 02:34
Galatasaray'da transferde son durum ne? Canlı yayında açıkladı! 20.05.2021 | 14:35
Son dakika: Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz'ın yanına mı gidiyor? 04:12
Son dakika: Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz'ın yanına mı gidiyor? 20.05.2021 | 14:28
Antalyaspor 0 - 2 Beşiktaş MAÇ ÖZETİ goller tartışmalı pozisyonlar izle! Ziraat Türkiye Kupası Finali 02:23
Antalyaspor 0 - 2 Beşiktaş MAÇ ÖZETİ goller tartışmalı pozisyonlar izle! Ziraat Türkiye Kupası Finali 19.05.2021 | 06:11
Antalyaspor-Beşiktaş maçı sonrası Rachid Ghezzal: Hikaye devam etsin! 04:23
Antalyaspor-Beşiktaş maçı sonrası Rachid Ghezzal: Hikaye devam etsin! 18.05.2021 | 23:56
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Aboubakar ve N'Koudou kupa sevincini böyle yaşadı! 02:45
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Aboubakar ve N'Koudou kupa sevincini böyle yaşadı! 18.05.2021 | 22:59
SON DAKİKA: Antalyaspor 0 - 2 Beşiktaş | Ziraat Türkiye Kupası'da Beşiktaş'ın oldu! İşte Sergen Yalçın ve futbolcuların kutlaması 04:56
SON DAKİKA: Antalyaspor 0 - 2 Beşiktaş | Ziraat Türkiye Kupası'da Beşiktaş'ın oldu! İşte Sergen Yalçın ve futbolcuların kutlaması 18.05.2021 | 22:47
GOL | Antalyaspor 0 - 2 Beşiktaş 01:30
GOL | Antalyaspor 0 - 2 Beşiktaş 18.05.2021 | 22:22

Fransa Ligue 1’in son haftasında milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik’in formasını giydiği Lille deplasmanda karşılaştığı Angers’ı 2-1 mağlup etti ve şampiyon oldu. Fransız ekibi 4. kez ligde şampiyonluğa ulaştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Lille, Fransa Ligue 1'in sonra haftasında Angers ile deplasmanda karşılaştı. Maça hızlı başlayan Konuk ekip 10. dakikada Jonathan David'in golü ile 1-0 öne geçti. İlk yarının son anlarında kazanılan penaltı da topun başına geçen Burak Yılmaz meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve Lille devreye 2-0 üstün girdi. Mücadelenin son anlarında Angers, Angelo Fulgini'nin golü ile farkı 1'e indirse de Christophe Galtier'in öğrencileri sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından puanını 83'e yükselten Lille, 2020-2021 sezonunda Fransa Ligue 1'de şampiyonluğunu ilan etti. Takipçisi Paris Saint Germain ise 82 puanla sezonu ikinci tamamladı.

Lille'de Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik, mücadeleye 11'de başladı. Yusuf 67. dakikada yerini Jonathan Bamba'ya, Burak da 82 dakikada Xeka'ya bıraktı. Zeki ise 90 dakika sahada kaldı.

10 YIL SONRA ŞAMPİYON
Lille, bugüne kadar Ligue 1'de 1946, 1954 ve 2011 yıllarında olmak üzere 3 kez şampiyonluk kupasını müzesine götürmüştü. Fransız temsilcisi, bu seneyle birlikte şampiyonluk sayısını 4 yükselti. Lille ayrıca 10 yıl sonra mutlu sona ulaşmış oldu.

64 GOLÜN 26'SI MİLLİLERİMİZDEN
Lille, bu sezon ligde 64 gol attı. Ligde 28 karşılaşmada 16 kez rakip fileleri havalandıran Burak Yılmaz, takımının en skorer ismi oldu. 32 maçta forma giyen Yusuf Yazıcı'nın 7 golü bulunurken, Zeki Çelik de 29 karşılaşmada 3 gol kaydetti.

Lille ayrıca kalesinde gördüğü 23 golle ile bu sezon en az gol yiyen takım oldu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA