Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı | Video

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli yeni sözleşme imzalanmıştır." denildi. 23 yaşındaki oyuncu Eylül 2020'de Erzincanspor'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti. Kerem'in adı son dönemde Lyon ve Marsilya kulüpleri ile anılıyordu.