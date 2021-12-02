Video Spor Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı | Video
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı | Video

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı | Video

02.12.2021 | 16:53

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Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli yeni sözleşme imzalanmıştır." denildi. 23 yaşındaki oyuncu Eylül 2020'de Erzincanspor'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti. Kerem'in adı son dönemde Lyon ve Marsilya kulüpleri ile anılıyordu.

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