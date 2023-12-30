Video Spor Galatasaray'a İstanbul'da coşkulu karşılama | Video
Galatasaray'a İstanbul'da coşkulu karşılama | Video

Galatasaray'a İstanbul'da coşkulu karşılama | Video

30.12.2023 | 09:33

Süper Kupa'nın ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından yurda dönen Galatasaray kafilesini, İstanbul Havalimanı'nda çok sayıda taraftar coşkuyla karşıladı.

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al - Awwal Park'ta Galatasaray ile Fenerbahçe arasında dün oynanması planlanan ancak organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Süper Kupa sonrası Sarı-kırmızılı takım, yurda döndü.

İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan Galatasaray kafilesini yüzlerce Sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. Ellerinde bayraklarla teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, Türkiye sizinle gurur duyuyor ve Mustafa Kemal'in askerleriyiz şeklinde tezahüratlarda bulundular. Ayrıca taraftarlar takımlarını beklerken andımızı da okudular.

Teknik direktör Okan Buruk, havalimanı çıkışında yaptığı kısa açıklamada, Gerekli açıklamayı TFF ve kulüpler yaptı ifadelerini kullandı.

Bu arada Fenerbahçeli taraftarlar da Sarı-kırmızılı kafileyi karşılamak üzere havalimanına geldi.

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