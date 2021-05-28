Galatasaray'da Başkan Adayı Burak Elmas'tan flaş açıklama "Galatasaray, tarihinin en önemli..."

Galatasaray Kulübü'nde başkan adayı olan Burak Elmas, 19 Haziran'da yapılacak olan başkanlık seçimleri için yeni listesini Divan Kurulu'na sundu.

Elmas, listesini teslim ettikten sonra yaptığı açıklamada, "Bu bizim için bir iktidar mücadelesi değil. Galatasaray'ın aydınlık geleceği için verdiğimiz bir mücadele. Maalesef hukuksuz şekilde başka hazırlanmamış adaylara imkan sağlama adına iptal edilen seçim için mecburen tekrar imzalarımızı ve listemizi teslim ettik. Şartlar ne olursa olsun, tarih ne olursa olsun bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Galatasaray, geleceği için tarihinin en önemli seçimlerinden birine şahit olacak. Galatasaraylıların da zaten olan biteni, alınan kararların arkasındaki niyetleri çok iyi anladığını görüyor ve ümit ediyorum" dedi.



Galatasaray'da başkan adayı Burak Elmas'ın listesi şöyle:



Yönetim Kurulu



Başkan adayı: Burak Elmas



Asil Liste: Burak Elmas, Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün



Yönetim Yedek Liste: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener



Denetim Kurulu



Asil Liste: Asaf Savaş Akat, Tolga Erem, Emre Şahsuvaroğlu,



Yedek liste: Barış Nane, Anıl Mertol, Nazımcan Angın



Sicil Kurulu



Asil Liste: Recep Şükrü Ergün, Gülbin Erduran, Mehmet Mustafa Kemal Yalman, Sedat Besen, Sebla Kesim, İlknur Gündem, Halim Neyzi



Yedek Liste: Zeynep Lale Özkut, Adli Bora Palaska, Ali Mert Ramazanoğulları



Disiplin Kurulu



Asil Liste: Osman Alp Yalman, Mithat Can Baydarol, Tayfun Akçay, Kemal Erimtan, Ahmet Müçteba Kozikoğlu, Halit Tural, Banu Kaleağası Gürmen



Yedek Liste: Hasan Vedat Gürer, Huriye Cumhuriyet Sahin, Hüsnü Serdar Gökcan, Yalçın Veziroğlu, Mehmet Mert Yılmaz.