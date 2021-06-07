Galatasaray'da Falcao, Feghouli, Diagne ve Luyindama ile yollar ayrılıyor

A Spor muhabirlerinden Emre Kaplan, sarı kırmızılıların Falcao, Feghouli ve Diagne ile yollarını ayırmak istediğini, Luyindama'ya ise teklif beklediğini ifade etti. Öte yandan Galatasaray'ın Alex Moreno için girişimleri olduğunu da açıkladı.