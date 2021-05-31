Galatasaray'da kiralık olan Halil, Gedson ve Onyekuru ne olacak?
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A Spor yorumcularından Mehmet Özcan, canlı yayında Galatasaray'ın transfer gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Mehmet Özcan, sarı kırmızılılarda geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen oyunculardan Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru'da yaşanan son durumu açıkladı. Onyekuru transferinde Fatih Terim'in topu yönetime attığını ifade eden Özcan, "Halil ve Gedson ile devam edilmesini istiyor ama teori ne kadar pratiğe dökülür bu zor" dedi. Ayrıca Mehmet Özcan, "Galatasaray'ın tek satabileceği oyuncu Mbaye Diagne" ifadelerini de sözlerine ekledi. İşte o sözler... Son dakika Galatasaray haberleri