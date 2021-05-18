Video Spor GOL | Antalyaspor 0 - 1 Beşiktaş

GOL | Antalyaspor 0 - 1 Beşiktaş

GOL | Antalyaspor 0 - 1 Beşiktaş
18.05.2021 | 20:57

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GOL | Antalyaspor 0 - 1 Beşiktaş 01:13
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Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş, 2. Dakikada Josef de Souza’nın golüyle Antalyaspor karşısında skoru 1-0’a getirdi.

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