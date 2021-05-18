GOL | Antalyaspor 0 - 1 Beşiktaş
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01:13
GOL | Antalyaspor 0 - 1 Beşiktaş 18.05.2021 | 20:57
01:39
19:47
19:47
01:18
Ünlü sporculardan 19 Mayıs mesajı 18.05.2021 | 16:52
02:02
00:15
Burak Yılmaz'dan motivasyon konuşması! 'Şampiyon biz olacağız' 18.05.2021 | 10:59
01:57
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00:17
Trabzon ekibinin golcüsü Batuhan Karadeniz'in motivasyon konuşması... 17.05.2021 | 00:47
00:59
Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'dan şampiyonluk sözleri! 16.05.2021 | 12:07
02:53
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Hamdolsun sözümüz yere düşmedi 16.05.2021 | 12:06
00:58
01:30
Şampiyonluk sonrası Sergen Yalçın ve futbolcuların sevinç gözyaşları | Video 16.05.2021 | 08:30
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Sergen Yalçın'ın basın toplantısını futbolcular bastı! 16.05.2021 | 01:43
09:48
Fatih Terim'den sezon sonu sert açıklamalar! 16.05.2021 | 01:40
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Beşiktaş şampiyon oldu İzmir'de saha bayrama döndü! İşte o görüntüler... 16.05.2021 | 00:28
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Sergen Yalçın'a büyük sürpriz! Futbolcular basın toplantısını bastı 15.05.2021 | 00:07
Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş, 2. Dakikada Josef de Souza’nın golüyle Antalyaspor karşısında skoru 1-0’a getirdi.