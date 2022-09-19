Video Spor Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi | Video
Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi | Video

Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi | Video

19.09.2022 | 12:55

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Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Serkan Özbalta ile yolların ayrılmasının ardından Volkan Demirel ile anlaştı.

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Spor Toto Süper Lig'de 6 maçta 1 puan alabilen ve son olarak Kayserispor'a kendi evinde 4-0 yenilen Hatayspor'da Teknik Direktör Serkan Özbalta döneminin sona ermesinin ardından teknik direktör arayışı içerisinde olan bordo-beyazlı kulüp Volkan Demirel ile anlaştı. Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Volkan Demirel ile anlaştıklarını ve bugün Serkan Özbalta'nın resmi olarak ayrılmasının ardından Volkan Demirel ile resmi sözleşme imzalayacaklarını açıkladı.

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, bazı teknik direktörlerle görüşme yaptıklarını ancak Volkan Demirel ile anlaştıklarını belirterek "6 haftalık periyot sonunda alışmadığımız bir durumla karşı karşıya kaldık. Hatayspor'u 3. Lig'e düşerken aldık. Gayet borçlu şekilde aldık. Sezonun bitimine 13 maç kalmıştı ve 13 puanı vardı. Sonuç itibari ile Hatayspor 2. ligde kaldı. sonrasında ilk yıl Play-off oynadık, 2. yıl direkt olarak 1. Lig'e çıktık. İlk yılımızda 3. olduk Play-Off oynadık finalde penaltılarla kaybettik. 2. yıl direkt çıktık. 3 yıldır da Süper Lig'de mücadele ediyoruz. İlk yıl 6. geçen sene de 12. olduk. Bu yönetimin müthiş bir performansı var. bu seneye gelirken biz Serkan Özbalta ile anlaştık. Geldiğimiz sonuç itibari ile top sizde olsa da daha güzel oynadık deseniz de sonuçta maç sonuçları negatif yansıdı. Biz 2 gün önce hocamızla anlaşarak yollarımızı ayırdık, bugünde istifa edecek. Bu kötü gidişi durdurmak için yönetim harıl harıl çalıştı. Biz bütün günlerimizi Hatayspor'a verdik. Belli hocalarla görüşme yaptık. Finalinde Volkan Demirel hoca ile el sıkıştık. Bugün Serkan Özbalta hocamız ayrıldıktan sonra Volkan Demirel ile resmi sözleşme imzalayacağız" ifadelerine yer verdi.
Hatayspor'un Volkan Demirel ile birkaç gün içerisinde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

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