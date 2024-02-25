Video Spor İsmail Kartal'dan penaltı yorumu | Video
İsmail Kartal'dan penaltı yorumu | Video

İsmail Kartal'dan penaltı yorumu | Video

25.02.2024 | 08:25

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-1 kazanılan Kasımpaşa galibiyetini taraftarlara armağan ederek, “Maç başından sonuna kadar oyuncularımı desteklediler. Şampiyonluk yolu bizi pozitif anlamda desteklemeyle alakalı. Oyuncular çok iyi karakter ortaya koydu” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, müsabakanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Rakibe gol dışında pozisyon vermediklerini belirten Kartal, "Kasımpaşa takımının son haftalarda formda olduğunu, dirençli bir takım olduğunu ifade etmiştim yayıncı kuruluşa. İlk yarıda iyi mücadele ettiler, 2-3 tane net pozisyonumuz vardı. Devre arasında yardımcılarımla yaptığım toplantıda biraz daha oyunun gidişatına göre nasıl hamle yapacağımızı planladık. Bu sezon ilk defa kornerden gol yedik. Golle beraber hamlelerimizi yaptık. Oyunda üstünlüğü ele aldık. Taraftarlarımızla yaptığımız görüşmelerde maçlarda gol kaçırsak da bize her şartta destek vereceklerini sözünü verdiler. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Maç başından sonuna kadar oyuncularımı desteklediler. Şampiyonluk yolu bizi pozitif anlamda desteklemeyle alakalı. Oyuncular çok iyi karakter ortaya koydu. Gollerin de haricin 2-3 tane net pozisyonumuz vardı. Rakibe gol dışında net pozisyon vermedik. Kazandığımız için çok mutluyum. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum" diye konuştu. Kaçan penaltı pozisyonlarıyla ilgili gelen soruya Kartal, "Her hafta çalışma yapıyoruz, birçok oyuncumuza penaltı attırıyoruz" diye cevapladı.

"RAKİBİN GOLÜN HARİCİNDE 1 TANE NET POZİSYONU VAR MI?"
Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'nun, Fenerbahçe 3 defansif orta saha ile çıktı açıklamasına, "3 defansif orta saha ile çıkmadık, orta sahalarımız yeri gelince savunma yeri gelince hücum oynayabilen oyuncularımız var. Golün haricinde 1 tane net pozisyon var mı? Bizim 8 tane var. Son dakikada penaltı ile gol geldi. Çağlar ile konuştum 'Eline çarpmasa ben vuracaktım' dedi. Net penaltımız var buna ne diyecekler? Jayden'a yapılan müdahale net penaltı" yanıtını verdi.

"YAKIN ZAMANDA DAHA İYİ KRUNİC GÖRECEKLER"
Krunic'in performansıyla ilgili sarı-lacivertlilerin teknik patronu, "Şu anda Krunic bu değil, çok daha iyisini yapabileceğini düşünüyoruz. Bize gelmeden takım haricinde çalıştığı için onun adaptasyonu var. Yakın zamanda daha iyi Krunic göreceklerine inanıyorum" şeklinde konuştu.

"FERDİ İLE İLGİLİ TAKTİKSEL BİR ANLAYIŞIMIZ VAR"
Ferdi'nin ikinci yarıda mevkiisi dışında bölgelerde de mücadele ettiği sorusuna Kartal, şöyle konuştu:
"Biz antrenmanlarda Ferdi sağ bek, sol bek değil, orta saha için de oynamasını istiyoruz. Oyunu çözmek adına taktiksel bir anlayışımız var. Becao, Fred bizim için önemli oyuncular. Rakip bize ilk yarıda çok sert baskılar yaptı. İkinci yarıda önde basarak maçı kazanmasını bildik. Biz maç maç düşünüyoruz rakibe göre elimizdeki oyuncuları değerlendireceğimizi düşünüyoruz."

"ŞAMPİYONLUK YARIŞI FUTBOL ADINA GÜZEL BİR ŞEY"
İsmail Kartal, şampiyonluk yarışıyla ilgili şunları söyledi:
"Her iki takım da, belki de uzun yıllardır böyle şampiyonluk mücadelesi verilmemişti. Bu futbol adına güzel bir şey. Sanki böyle sonuna kadar devam edecek gibi görünüyor."

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsmail Kartal’dan penaltı yorumu | Video 05:46
İsmail Kartal'dan penaltı yorumu | Video 25.02.2024 | 08:25
Selahattin Baki: TFF aklını başına devşirsin | Video 03:50
Selahattin Baki: "TFF aklını başına devşirsin" | Video 25.02.2024 | 08:25
Futbolun Yıldızları Tuzla’da buluşuyor etkinliğinde renkli anlar! Yattara’dan kolbastı şov | Video 00:31
Futbolun Yıldızları Tuzla’da buluşuyor etkinliğinde renkli anlar! Yattara'dan kolbastı şov | Video 22.02.2024 | 10:45
Ernest Muçi: Benim için bu bir hayalin gerçekleşmesiydi | Video 03:42
Ernest Muçi: "Benim için bu bir hayalin gerçekleşmesiydi" | Video 20.02.2024 | 06:03
Süper Kupa Finali ne zaman oynanacak? | Video 03:24
Süper Kupa Finali ne zaman oynanacak? | Video 19.02.2024 | 12:38
İsmail Kartal: “Bugün iki takım da erkek gibi mücadele etti” | Video 01:55
İsmail Kartal: “Bugün iki takım da erkek gibi mücadele etti” | Video 18.02.2024 | 08:27
Tuzlaspor - Boluspor maçının basın toplantısında ilginç anlar | Video 02:15
Tuzlaspor - Boluspor maçının basın toplantısında ilginç anlar | Video 18.02.2024 | 08:27
Galatasaray 3-2 Sparta Prag | Okan Buruk: İkinci maç için avantajımız oldu | Video 10:34
Galatasaray 3-2 Sparta Prag | Okan Buruk: "İkinci maç için avantajımız oldu" | Video 16.02.2024 | 08:45
Mesut Özil’in son hali herkesi şaşırttı! 00:45
Mesut Özil'in son hali herkesi şaşırttı! 15.02.2024 | 21:12
Alperen Berber, Avrupa şampiyonu | Video 05:24
Alperen Berber, Avrupa şampiyonu | Video 15.02.2024 | 06:28
Rıza Kayaalp: “Bir anlık bir boşluğuma geldi” | Video 01:54
Rıza Kayaalp: “Bir anlık bir boşluğuma geldi” | Video 14.02.2024 | 05:59
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos: Kim hak ediyorsa sahada olacak | Video 03:53
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos: "Kim hak ediyorsa sahada olacak" | Video 13.02.2024 | 06:01
Rakip takım sahaya çıkmayınca Yeşil Vartospor hükmen galip geldi | Video 02:40
Rakip takım sahaya çıkmayınca Yeşil Vartospor hükmen galip geldi | Video 11.02.2024 | 15:00
Okan Buruk: Icardi’ye daha net pozisyonlar oluşturmamız gerekiyor | Video 16:09
Okan Buruk: "Icardi’ye daha net pozisyonlar oluşturmamız gerekiyor" | Video 11.02.2024 | 08:26
Fernando Santos: Kötü oynadık ama maçı çevirdik | Video 02:55
Fernando Santos: "Kötü oynadık ama maçı çevirdik" | Video 09.02.2024 | 06:24
Derrick Köhn, Galatasaray için İstanbul’a geldi | Video 00:57
Derrick Köhn, Galatasaray için İstanbul'a geldi | Video 08.02.2024 | 12:58
İsmail Kartal’dan tur ve sakatlık açıklaması | Video 03:22
İsmail Kartal'dan tur ve sakatlık açıklaması | Video 08.02.2024 | 06:15
Yozgat’ta amatör küme maçı sonrasında hakemlere saldırı | Video 03:02
Yozgat’ta amatör küme maçı sonrasında hakemlere saldırı | Video 07.02.2024 | 14:31
Hataysporlu futbolcular ve teknik ekip, Rönesans Rezidans enkazına karanfil bıraktı | Video 02:07
Hataysporlu futbolcular ve teknik ekip, Rönesans Rezidans enkazına karanfil bıraktı | Video 07.02.2024 | 05:58
Okan Buruk’tan sol bek transferi açıklaması | Video 08:51
Okan Buruk'tan sol bek transferi açıklaması | Video 07.02.2024 | 05:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA