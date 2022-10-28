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Jorge Jesus, Rennes maçının ardından açıklamalarda bulundu | Video 28.10.2022 | 00:25
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Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi başlıyor | Video 27.10.2022 | 09:17
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UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. haftasında konuk ettiği Fransa'nın Rennes takımıyla 3-0 geriye düştüğü karşılaşmada 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, her anı güzel bir maç yaşadıklarını söyledi.