Kenan Karaman için Galatasaray'dan atak geldi! Beşiktaş ve Fenerbahçe de istiyor...
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Son dakika Galatasaray haberleri... Bir yandan seçim konusundaki soru işaretlerini gidermeye çalışan Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katan sarı kırmızılılar bir diğer yerli oyuncu için girişimlere başladı. Uzun süredir adı Beşiktaş ile anılan Kenan Karaman için canlı yayında sürpriz bir iddia geldi.