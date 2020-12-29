Mecnun Otyakmaz: VAR iptal edilsin

Beşiktaş'ın Sivasspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan Sivasspor başkanı Mecnun Otyakmaz"Hakemler takımlara göre karar almasınlar Sivasspor büyük camiadır. 'VAR' için bu kadar para harcıyoruz ama doğru kararlar yine verilmiyor. Bence 'VAR' iptal edilsin" dedi.