Video Spor Mehmet Özcan: Omar'a 40 gün boyunca medikal tedavi uygulanacak

Mehmet Özcan: Omar'a 40 gün boyunca medikal tedavi uygulanacak

Mehmet Özcan: Omar'a 40 gün boyunca medikal tedavi uygulanacak
02.01.2021 | 00:10

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A Spor'da Son Sayfa programında Omar Elabdellaoui'nin son durumu hakkında konuşan A Spor yorumcusu ve SABAH Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan, "Son aldığım bilgilere göre 40 günlük bir medikal süre ve damlalar da yapılacak. Zaten kanama ve yara vardı gözünde. Sol gözünün sağ gözüne göre daha hasarlı olduğunu ifade edelim. Sol gözündeki sıkıntı daha büyük. Ama bugün doktorlar da bilgiyi verdiler. Bu sezon özelinde artık Omar'ın futbol oynamasından ziyade sağlığına kavuşması önemli. İlerleyen süreç ne gösterir bilmiyoruz. Artık tıp çok gelişti. Umarız bu anlamda güzel tedaviye cevap verir." dedi.

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A Spor yorumcusu ve SABAH Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan, yılbaşı gecesi kutlamasında elinde havai fişek patlayarak gözünden yaralanan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui'nin son durumu hakkında konuştu.

Özcan, "Son aldığım bilgilere göre 40 günlük bir medikal süre ve damlalar da yapılacak. Zaten kanama ve yara vardı gözünde. Sol gözünün sağ gözüne göre daha hasarlı olduğunu ifade edelim. Sol gözündeki sıkıntı daha büyük. Ama bugün doktorlar da bilgiyi verdiler. Bu sezon özelinde artık Omar'ın futbol oynamasından ziyade sağlığına kavuşması önemli. İlerleyen süreç ne gösterir bilmiyoruz. Artık tıp çok gelişti,.Umarız bu anlamda güzel tedaviye cevap verir." ifadelerini kullandı.

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