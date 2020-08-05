Mert Hakan Yandaş'tan 'limit yok' paylaşımı

Sivasspor'la olan sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Mert Hakan Yandaş'tan çarpıcı bir paylaşım geldi. Antrenman yaparken çekilmiş bir videosunu paylaşan Yandaş, 'Limitless' (Limit yok) notunu düştü. Deneyimli oyuncunun bu paylaşımı, TFF'nin harcama limitlerini açıklamasının ardından başlayan limit tartışmalarına gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı.