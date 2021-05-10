Video Spor Mesut Özil'den, Suriyeli yetimlere iftar sofrası | Video

Mesut Özil'den, Suriyeli yetimlere iftar sofrası | Video

Mesut Özil'den, Suriyeli yetimlere iftar sofrası | Video
10.05.2021 | 13:11

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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, Türk Kızılay tarafından Suriye'nin İdlib kentinde kurulan Taybe Yetimhanesi'nde kalan çocuklar ile ailelerine Razaman ayı boyunca iftar yemeği dağıttı. Günde 567 kişiye iftar yemeği veren Özil, yetim çocukları, Ramazan Bayramı'nda da çeşitli hediyeler göndererek sevindirecek.

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İdlib'deki Kızılay Lojistik Merkezi'nde kurulan aşevindeki kazanlarda, günlük 4 bin kişilik yemek hazırlanırken, bunun 567 kişilik kısmı Özil'in bağışı ile yapılıyor. Hijyen kurallarına çok dikkat edilerek hazırlanan yemekler, üzerinde 'Mesut Özil' yazılı yemek kaplarına konularak dağıtıma hazır hale getiriliyor.

Yemekler, iftar saatine yakın araçlarla Taybe Yetimhanesi'ne götürülüyor. Buradan da Kızılay görevlileri tarafından yetimhanedekiler ile çevre kamplarda kalanlara dağıtılıyor. Yetimhanede çocuklar için iftar sofrası kuruluyor. Günlük alınması gereken besin değerlerine göre hazırlanan iftar yemeklerinin ardından çocuklara, gofret ve dondurma gibi atıştırmalıklar da veriliyor.

Özil'in savaşta baba ve aile üyelerini kaybeden çocukların yaşadığı yetimhaneye Ramazan Bayramı'nda çeşitli hediyeler de göndereceği öğrenildi.

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