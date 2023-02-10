Muslera, koltuk değnekleriyle çalışmalara destek verdi | Video 10.02.2023 | 13:56 Galatasaray'ın kaptanı Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Galatasaray, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'yi derinden etkileyen depremlerin ardından başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Bu çalışmalara, sarı-kırmızılıların kaptanı Uruguaylı kaleci Muslera da katıldı. Fernando Muslera, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek yardım çalışmalarına destek oldu. Yaptığı açıklamada geçmiş olsun dileklerini ileten Muslera, burada yapılan yardımların önemine değindi.