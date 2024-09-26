Video Spor Okan Buruk: "Osimhen takımımıza oyuncu ve insan olarak çok uydu" | Video
Okan Buruk:

Okan Buruk: "Osimhen takımımıza oyuncu ve insan olarak çok uydu" | Video

26.09.2024 | 08:49

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlamanın önemli olduğunu söyleyerek, "Yeni formatta kazanmak çok önemli. 2 farklı kazanmak çok değerli. Yolumuza devam ediyoruz" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Galatasaray sahasında mücadele ettiği Yunan ekibi PAOK'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Maçın özeti bence birinci dakikada girdiğimiz net gol pozisyonuyla başladı. Bence çok gol pozisyonuna girdik. Çok dominant bir oyun oynadık. Bence hak ettiğimiz karşılaşma oldu. Öne geçtikten sonra bir bölüm, ben de çok sinirlendim, o bölümde de golü yedik. Oyun çok git gele döndü. Yorgunlukla beraber oyunu biraz daha orada tutabilirdik. Yediğimiz golden sonra golle cevap verdik. Oyuncularım mükemmel oynadı. 4 maç üst üstte kazanmak bizim için önemli. Ligde 6 galibiyet. Avrupa'ya galibiyetle başladık. Bizim için önemli bir başlangıç. Yeni formatta kazanmak çok önemli. 2 farklı kazanmak da çok değerli. Yolumuza devam ediyoruz. Dinlenip bir sonraki maça çıkıyoruz. Milli takım arasında kadar yoğun geçiyoruz. Kazanarak devam ederek motivasyonumuzu, öz güvenimizi yükseltiyoruz. Oyuncularımız oynadığı oyunda çok mutlu. Hedefimiz bunu devam ettirmek" diye konuştu.

"OSİMHEN TAKIMIMIZA OYUNCU VE İNSAN OLARAK ÇOK UYDU"
Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ile ilgili soruya Buruk, "Benim için oynadığı oyun çok önemli. Onun için de oynadığı oyun çok önemli, takımın galibiyetine pay sağlaması. Her şey gol atmak değil. Bütün oyuncularım kazanmak üzerine odaklanmış. Osimhen de bunlardan biri. Net gördüğü yerde pas veren biri. Gol attırmayı seviyor. Oyun içerisinde çok koşuyor, mücadele ediyor. Bizim takımımıza, oyuncu ve insan olarak çok uydu. Oynadığımız dominant oyuna da uydu" şeklinde konuştu.

"GÜNAY HAZIR OLDUĞUNU GÖSTERDİ"
Fernando Muslera'nın yerine kalede oynayan Günay Güvenç için ise sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Gösterdiği performans çok değerliydi. Hazır olduğunu gösterdi. Günay çok tecrübeli bir kaleci. Uzun yıllardır futbolun içerisinde olan, bu maçları oynayabilecek bir kaleci. Geriden oyun kurmamızda bize bir opsiyon oldu. Kurtarışlarının dışında ayaklarıyla da bize çok önemli katkı sağladı" ifadelerini kullandı.

"KAZANMANIN DAHA DEĞERLİ OLDUĞU BİR FORMAT"
UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatı hakkında da yorum yapan Okan Buruk, "Kazanmanın daha değerli olduğu bir format olduğu için daha zevkli. Geçen sene Bayern Münih gruptan çıktı, rotasyon yaptı. Artık herkes her maçı kazanmak için oynayacak. Bu anlamda güzel. Maç sayısı arttı, bu ekstra üzerimizde yük. Şampiyonlar Ligi'ne giremedik diye çok üzüldük ama Avrupa Ligi bizim için önemli bir hedef. Maç sertliği Şampiyonlar Ligi çok daha fazla oluyordu. Buradaki maç sertliğini bu anlamda biraz daha düşürebileceğimizi düşünüyorum. Birçok maçta büyün oyuncularımızı kullanabileceğimizi düşünüyorum. İlk 8 içinde olmak da bizim için önemli hedef. 16'ya girerseniz bir sonraki turda seri başı oluyorsunuz. Her maç her galibiyet çok önemli" açıklamasında bulundu.

"MAÇ SONUNU 2-1 ÖNDEYKEN İKİ FORVETLE BİTİRDİK"
Formasyonla ilgili maç maç bakacaklarını söyleyen sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Yorgunlukların, sakatlıkların duruma göre karar vereceğiz. Maç sonunu 2-1 öndeyken iki forvetle bitirdik, İki forveti farklı dizilişlerde kullanabiliriz. Önemli olan bu oyuncuları birlikte oynatabilmek. Zaten hücum oynayan takımız. Savunmada da birçok oyuncumuz farklı bölgelerde oynuyor. Bazen 3'lü savunmayla oynayabiliriz. Önemli olan bence iyi oyuncuların doğru zamanda oynatabilmek. Icardi de sakatlıktan çıktı. Doktorumuzun istediği bir sürede oynattık" dedi.

"BİZİ ZORLAYAN BİR FİKSTÜR OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR"
Fikstürle ilgili düşüncelerini dile getiren Okan Buruk, "Her maç yorgunluk ama seyahat etmezseniz bu yorgunluk biraz daha azalıyor. Bu dönem fikstür olarak seyahat etmemek bizim için önemli. Arada Antalya deplasmanımız var. 3 gün sonraya maçımızı koydular. Ondan sonraki maç 5 gün sonra. 4 gün sonraya koyup, 4 gün sonra da maça çıkabilirdik ama 3 gün sonraya koydular. Burada bizi zorlayan bir fikstür de oluşturulmaya çalışılıyor. Bunu da anlamış değilim. Yayıncı istiyor diye maçların günlerine karar vermek de doğru gelmiyor. Bütün dünya şu anda bundan şikayet ediyor. Sadece yayın, para üzerinden her şey dönüyor, futbolcuları kimse düşünmüyor. Mesela ben pazar günü gündüz maçımı oynayabilirdim ondan sonra perşembe de diğer maçımı oynayabilirdim ama koyulmadı. Her anlamda kadro genişliğimiz hem Türkiye hem Avrupa'yı devam ettirebilecek kalitede oyunculara sahibiz. Oyuncularımı maç maç değerlendireceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Okan Buruk: Osimhen takımımıza oyuncu ve insan olarak çok uydu | Video 15:27
Okan Buruk: "Osimhen takımımıza oyuncu ve insan olarak çok uydu" | Video 26.09.2024 | 08:49
Jose Mourinho: Bir galibiyet beni aya çıkarmaz | Video 11:58
Jose Mourinho: "Bir galibiyet beni aya çıkarmaz" | Video 25.09.2024 | 14:39
Okan Buruk: 3 önemli hücum oyuncusu varken her zaman iki forvetle oynamayı düşüneceğiz | Video 09:27
Okan Buruk: "3 önemli hücum oyuncusu varken her zaman iki forvetle oynamayı düşüneceğiz" | Video 15.09.2024 | 08:42
İbrahim Hatipoğlu: Cenk Ergün’ün istifası sürpriz oldu | Video 10:16
İbrahim Hatipoğlu: "Cenk Ergün'ün istifası sürpriz oldu" | Video 15.09.2024 | 08:43
Gabriel Sara: Transfer ücretim üzerimde baskı oluşturmuyor | Video 03:37
Gabriel Sara: "Transfer ücretim üzerimde baskı oluşturmuyor" | Video 15.09.2024 | 08:43
FIFA, Arda Güler’i kızdırdı: Bu adamların maç izlediğini düşünmüyorum 00:13
FIFA, Arda Güler'i kızdırdı: Bu adamların maç izlediğini düşünmüyorum 12.09.2024 | 10:16
Vincenzo Montella’dan flaş Kerem Aktürkoğlu yorumu | Video 14:51
Vincenzo Montella'dan flaş Kerem Aktürkoğlu yorumu | Video 10.09.2024 | 09:33
Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda tarih yazan milliler, duygularını anlattı | Video 03:21
Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda tarih yazan milliler, duygularını anlattı | Video 10.09.2024 | 10:24
Fenerbahçe’nin yeni transferi Filip Kostic, İstanbul’a geldi | Video 00:43
Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Kostic, İstanbul'a geldi | Video 09.09.2024 | 10:15
TSYD’deki havuz skandalında son dakika: Özür dilemeleri gerekiyor 03:01
TSYD'deki havuz skandalında son dakika: "Özür dilemeleri gerekiyor" 31.08.2024 | 11:09
Fenerbahçe 3 - 0 Alanyaspor karşılaşması sonrası Jose Mourinho Türkiye’de sadece Galatasaray kart görmüyor 13:09
Fenerbahçe 3 - 0 Alanyaspor karşılaşması sonrası Jose Mourinho "Türkiye'de sadece Galatasaray kart görmüyor" 31.08.2024 | 08:37
Trabzonspor 1-1 St. Gallen Penaltılar sonucu: 4-5 | MAÇ ÖZETİ 03:23
Trabzonspor 1-1 St. Gallen (Penaltılar sonucu: 4-5) | MAÇ ÖZETİ 30.08.2024 | 00:32
GOL | Trabzonspor 1-1 St. Gallen 01:10
GOL | Trabzonspor 1-1 St. Gallen 29.08.2024 | 21:30
GOL | Trabzonspor 0-1 St. Gallen 01:28
GOL | Trabzonspor 0-1 St. Gallen 29.08.2024 | 21:29
Galatasaray 0 - 1 Young Boys | Okan Buruk: Maçı kazanmayı, turu geçmeyi hak etmedik 04:10
Galatasaray 0 - 1 Young Boys | Okan Buruk: “Maçı kazanmayı, turu geçmeyi hak etmedik” 28.08.2024 | 08:22
Beşiktaş, Felix Uduokhai’yi kiralık olarak kadrosuna kattı 01:20
Beşiktaş, Felix Uduokhai'yi kiralık olarak kadrosuna kattı 27.08.2024 | 14:09
TRT 1 CANLI İZLE | Galatasaray Young Boys rövanş maçı Tabii canlı yayın 00:56
TRT 1 CANLI İZLE | Galatasaray Young Boys rövanş maçı Tabii canlı yayın 27.08.2024 | 21:44
Kocaelispor’un kupası kayboldu... Başkan kupayı arıyor! 01:33
Kocaelispor’un kupası kayboldu... Başkan kupayı arıyor! 25.08.2024 | 13:52
Christoph Daum hayatını kaybetti 01:06
Christoph Daum hayatını kaybetti 25.08.2024 | 08:25
Fatih Tekke: 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz 01:45
Fatih Tekke: “2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz” 24.08.2024 | 07:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA