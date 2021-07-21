Ronaldinho, Roberto Carlos'a karşı! Efsanelerin El Clasico'sunda kazanan Real Madrid oldu! Efsaneler maçı özet izle
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Real Madrid ve Barcelona'nın efsane oyuncularının forma giydiği özel maç büyük ilgi çekti. Ronaldinho, Deco, Figo, Rivaldo, Roberto Carlos gibi yıldızların oynadığı maçı Real Madrid 3-2 kazandı.
Barcelona ve Real Madrid'in efsane futbolcuları gösteri maçında karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçta Real Madrid, Barça'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı. Katalan devinin golleri Ronaldinho ve Jofre Mateu'dan gelirken, eflatun-beyazlılar Munitis, Alfonso Perez ve Ruben de la Red'le ağları havalandırdı. Karşılaşmada Barcelona adına Ronaldinho, Rivaldo gibi eski yıldızlar forma giyerken, Real'de ise Roberto Carlos ve Figo gibi efsane isimler sahadaydı.