Video Spor Sadettin Saran: "Her geçen gün daha iyi bir Fenerbahçe göreceksiniz" | Video
Sadettin Saran:

Sadettin Saran: "Her geçen gün daha iyi bir Fenerbahçe göreceksiniz" | Video

28.10.2025 | 09:02

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Gaziantep FK galibiyeti sonrası, "Sahada son derece azimli ve istekli bir takım vardı ve takımımız her şeyini ortaya koydu. Bütün ekibimiz, yedeklerinden Samandıra’daki çalışanlara kadar, yöneticilerimizle birlikte kenetlenmiş durumdayız. Her geçen gün daha iyiye gideceğiz. Ekibimizle gurur duyuyorum" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımın gösterdiği mücadeleden duyduğu memnuniyeti dile getiren Saran, futbolculardan yönetime kadar herkesin kenetlendiğini vurguladı.

"TAKIMIMIZ SAHADA HER ŞEYİNİ ORTAYA KOYDU"
Saran, 90 dakika boyunca istekli ve azimli bir takım izlediklerini belirterek, "Sahada son derece azimli ve istekli bir takım vardı ve takımımız her şeyini ortaya koydu. Bütün ekibimiz, yedeklerinden Samandıra'daki çalışanlara kadar, yöneticilerimizle birlikte kenetlenmiş durumdayız. Her geçen gün daha iyiye gideceğiz. Ekibimizle gurur duyuyorum" dedi.

"BİZ ÖNÜMÜZE BAKIYORUZ, HAK YEMEYEN BİR TAKIMIZ"
Gündemdeki tartışmalara da değinen Başkan Saran, dış etkenlerin takımı etkilemeyeceğini söyleyerek, "Biz bunların çoğunu zaten biliyorduk. Başından beri aynı şeyleri söylüyorduk. Biz önümüze bakıyoruz. Hak yemeyen bir takımız. Biz sahada mücadelemizi veriyoruz, vereceğiz. Tekmeye kafayla giren bir takımımız var. Dediğim gibi dışarıda olanlar bizi etkilemiyor. Biz önümüze bakıyoruz. Bu bizim kendimizin, yönetimizin takip edeceği bir şey. Futbolcularızı ilgilendiren bir konu değil" dedi.

"TÜRK FUTBOLU İÇİN YENİ BİR SAYFA AÇILACAK"
Sadettin Saran, Türk futbolunda yaşanan hakemlerin bahis skandalıyla ilgili gelişmeleri değerlendirerek adalet ve şeffaflık vurgusu yaptı. Saran, "Bakın bunu ortaya çıkardılar. Çıkaranları tebrik ediyorum. Onların da üstüne sonuna kadar gideceğinize inanıyoruz. Adil ve şeffaflık lazım. Geçmişe değil bunu bunu bir fırsat olarak görüp yeni bir sayfa Türk sporu için Türk futbolu için yepyeni bir sayfa açılacak bundan sonra. Ben ona inanıyorum. Ben bundan umutluyum bu gelişmelerden. Çünkü olması gereken buydu. Dibi gördük bu işlerde maalesef. Biraz daha da olaylar çıkacak diye tahmin ediyorum. Ama bunu iyi kullanıp lehimize çevirip içimizdeki çürümüş olanları attığımız zaman Türk futbolu çok daha ileri gidecek, çok daha iyi noktalara gidecek. Dolayısıyla tekrar federasyonumuzu ve bu işi ortaya çıkaranları tebrik ediyorum. Ve sonuna kadar biz de takipçisi olacağız. Ama ben inanıyorum ki son derece adil ve şeffaf yürüyecek bu süreç. Çok önemli bir döneme Türk futbolu adına, Türk sporu adına bu adaletsizlik, bu kokuşmuşluk yani sona erecek. Ben ona inanıyorum. Biz umutluyuz. Öyle böyle dedikodular üzerine hareket etmeyeceğiz. Her şey yavaş yavaş çıkacak. Spekülasyonlara lüzum yok. Her şey ortaya çıkacak. Biz buna inanıyoruz. Çıktıkça konuşuruz. Beşiktaş için İstanbul'a dönünce buna bakacağız" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZLA BİRLİKTE BU ŞAMPİYONLUĞU KAZANACAĞIZ"
Taraftarların desteğinin önemine dikkat çeken Saran, "Biz taraftarımızı çok seviyoruz. Bugün bugün az sayıda taraftarımız vardı ama gördünüz nasıl destek verdiler bize. Çok gururluyuz. Beşiktaş'ta da böyle olacak. Bundan sonra zaten sadece takım değil taraftarımızla beraber. Yani bu şampiyonluğu taraftarsız yapamayız. Onlar çok önemli. Bugün de gördünüz burada az sayıda Fenerbahçeli vardı ama 90 dakika hep beraber şahit olduk. Çok güzel destek verdiler. Bu da böyle devam edecek. Ben buna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"HAKEM FENA BİR MAÇ YÖNETMEDİ"
Karşılaşmanın hakemi hakkında da konuşan Saran, "Hakemi çok heyecanlı izledik ama bence güzel bir maç yönetti, fena değildi. Her geçen gün daha iyi bir Fenerbahçe göreceksiniz" diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sadettin Saran: Her geçen gün daha iyi bir Fenerbahçe göreceksiniz | Video 03:21
Sadettin Saran: "Her geçen gün daha iyi bir Fenerbahçe göreceksiniz" | Video 28.10.2025 | 09:02
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan şok açıklama: 152 hakemin bahis oynadığı tespit edildi! | Video 09:16
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan şok açıklama: "152 hakemin bahis oynadığı tespit edildi!" | Video 27.10.2025 | 13:59
Okan Buruk: Ligde 120. maçta 100. galibiyet, çok önemli ve değerli | Video 08:53
Okan Buruk: "Ligde 120. maçta 100. galibiyet, çok önemli ve değerli" | Video 27.10.2025 | 08:55
Sergen Yalçın: Büyük takım grafiği çizmiyoruz | Video 05:42
Sergen Yalçın: "Büyük takım grafiği çizmiyoruz" | Video 27.10.2025 | 08:55
Okan Buruk: Taraftarımızla birlikte performansımızı en yukarıya çektik | Video 15:00
Okan Buruk: "Taraftarımızla birlikte performansımızı en yukarıya çektik" | Video 23.10.2025 | 09:05
Sergen Yalçın: Umarım bundan sonra kazanmaya devam ederiz | Video 07:00
Sergen Yalçın: "Umarım bundan sonra kazanmaya devam ederiz" | Video 23.10.2025 | 09:05
Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen: Kulak tıkaçları işe yaramadı, hala başım ağrıyor | Video 09:19
Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen: "Kulak tıkaçları işe yaramadı, hala başım ağrıyor" | Video 23.10.2025 | 09:05
Mario Lemina: Osimhen şu ana kadar oynadığım en iyi forvet | Video 02:38
Mario Lemina: "Osimhen şu ana kadar oynadığım en iyi forvet" | Video 23.10.2025 | 09:05
Toprak Razgatlıoğlu: Hedefimiz her zaman kazanmak | Video 14:41
Toprak Razgatlıoğlu: "Hedefimiz her zaman kazanmak" | Video 21.10.2025 | 15:35
Bursa’da U16 maçında yumruklar konuştu | Video 00:18
Bursa’da U16 maçında yumruklar konuştu | Video 20.10.2025 | 10:38
Domenico Tedesco: Büyük takımlar girdikleri pozisyonları gole çevirmeli | Video 07:24
Domenico Tedesco: "Büyük takımlar girdikleri pozisyonları gole çevirmeli" | Video 20.10.2025 | 09:00
İtalya’da İsrail Milli Takımı protestosu: İsrail, FİFA’dan atılsın | Video 01:15
İtalya’da İsrail Milli Takımı protestosu: "İsrail, FİFA’dan atılsın" | Video 15.10.2025 | 09:07
Başkan Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularını ve teknik heyetini tebrik etti | Video 04:00
Başkan Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularını ve teknik heyetini tebrik etti | Video 15.10.2025 | 09:06
Vincenzo Montella: İlk yarıda maçı bitirmek beni mutlu etti | Video 09:16
Vincenzo Montella: "İlk yarıda maçı bitirmek beni mutlu etti" | Video 15.10.2025 | 09:06
Vincenzo Montella: Dünya Kupası hayalimizden vazgeçmeyeceğiz | Video 04:42
Vincenzo Montella: "Dünya Kupası hayalimizden vazgeçmeyeceğiz" | Video 12.10.2025 | 09:50
VAR kayıtları açıklandı! İşte Samsunspor-Fenerbahçe maçındaki çok konuşulan o pozisyon için konuşulanlar | Video 09:43
VAR kayıtları açıklandı! İşte Samsunspor-Fenerbahçe maçındaki çok konuşulan o pozisyon için konuşulanlar | Video 07.10.2025 | 09:02
Yüksel Yıldırım’dan hakem tepkisi: Bize karşı olsaydı VAR bile çağırmazdı | Video 02:08
Yüksel Yıldırım’dan hakem tepkisi: "Bize karşı olsaydı VAR bile çağırmazdı" | Video 06.10.2025 | 09:04
Domenico Tedesco: Bugünkü 1 puandan mutlu olmamız gerekiyor | Video 05:21
Domenico Tedesco: "Bugünkü 1 puandan mutlu olmamız gerekiyor" | Video 06.10.2025 | 09:04
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka: Aynı hataları eşekler gibi tekrar ediyoruz | Video 08:35
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka: "Aynı hataları eşekler gibi tekrar ediyoruz" | Video 06.10.2025 | 09:04
Okan Buruk: Yasin Kol’un yaptığı hatayla Arda Kardeşler’in yaptığı hata arasında fark yok | Video 12:42
Okan Buruk: "Yasin Kol'un yaptığı hatayla Arda Kardeşler'in yaptığı hata arasında fark yok" | Video 05.10.2025 | 08:57

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY