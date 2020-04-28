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OTOMATİK OYNAT
10:10
Emre Bol, Emre Kılınç Ve Mert Hakan Yandaş'ın Yeni Takımını Açıkladı 28.04.2020 | 16:43
01:08
Trabzonspor Giorgi Chakvetadze'yi gündemine aldı 28.04.2020 | 15:26
01:46
Galatasaray'da gündem maaş indirimi 28.04.2020 | 15:24
00:45
Galatasaray'ın gözü Enes Ünal'da 28.04.2020 | 15:22
01:49
Emre Belözoğlu: Hedefimiz Ziraat Türkiye Kupası 28.04.2020 | 15:18
01:18
Vedat Muriç Slaven Bilic'in radarında 28.04.2020 | 15:15
02:52
Ahmet Nur Çebi corona virüsünün spora etkisini değerlendirdi 28.04.2020 | 15:14
03:56
Şekip Mosturoğlu: Futbol ekonomisi ağır darbe aldı 28.04.2020 | 15:07
00:58
Ünlü sporcuların sosyal medya paylaşımlar 28.04.2020 | 09:56
00:17
Cafu karantinada şov yaptı 27.04.2020 | 23:47
00:32
"Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş Galatasaray ile ön protokol imzaladı" 27.04.2020 | 23:11
08:22
Mehmet Altıparmak'ın hedefi Süper Lig 27.04.2020 | 23:02
07:15
Ahmet Ağaoğlu mutfakta hünerlerini sergiledi 27.04.2020 | 20:51
10:20
Galatasaray'da Hasan Ali Kaldırım İddiası 27.04.2020 | 17:09
01:49
Altaylı Özgür Özkaya'dan örnek davranış 27.04.2020 | 17:05
03:02
Transfer piyasası değişecek 27.04.2020 | 17:05
01:10
Trabzonspor'dan Mustafa Kapı'ya teklif 27.04.2020 | 17:04
01:31
Ahmet Nur Çebi: Sorunlar 2016'da başladı 27.04.2020 | 17:04
00:52
Fransa'dan Jimmy Cabot iddiası 27.04.2020 | 17:03
00:47
İspanya'dan Galatasaray için transfer iddiası 27.04.2020 | 17:03
Spor hukukçusu, Türkiye Futbol Federasyonu ve Fenerbahçe eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu, Volkan Demir'in sorularını yanıtladı. Mosturoğlu, UEFA'nın tavsiye kararlarını ve Süper Lig'in haziranda başlatılma hedefini değerlendirirken, futbol ekonomisinin ağır darbe aldığını söyledi.