Video Spor Şenol Güneş, "TFF Başkanı'nı kandırıyorlar" | Video
Şenol Güneş,

Şenol Güneş, "TFF Başkanı'nı kandırıyorlar" | Video

27.02.2025 | 08:33

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının sadece kupada değil, ligde de yarıştığını belirterek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu etrafındakilerin kandırdıklarını söyledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında, Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamalar yaptı. Çaykur Rizespor'un iyi bir takım olduğunu belirten Güneş, "İyi de hocaları var. İyi futbol oynadılar. Son haftada ligde kazanmışlardı. Zor maçı, oyuncularımızın oyun disiplini, kazanma arzusu ve birlikte oynama iştahıyla kolay geçirdiler. Konsantrasyonları üst seviyedeydi. Futbol adına güzel işler yaptılar. Hem hücumda hem de savunmada iyi işler yaptılar. Bugün için olumlu şeyler söyleyebilirim. Bunu da oyuna baktığımız zaman görebiliyoruz. Sonradan oyuna girenlerin de katkısı oldu. Ben memnunum. Sonuç olarak gruptan çıktık. 1. sırada çıkmanın da avantajı var. Biraz geç çıkmış olabiliriz. Bazı oyuncuları görebilirdik belki garanti olsaydı. Fiziksel olarak bir eksiklik yok. Şimdi sürdürülebilir bir hale gelmesi gerekiyor. Umarım bunu devam ettiririz" dedi.

"TRABZONSPOR SADECE KUPADA DEĞİL LİGDE DE YARIŞIYOR"
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının hem Türkiye Kupası'nda hem de ligdeki mücadelesine değinerek, "Trabzonspor sadece kupa da değil, ligde de yarışıyor. Geldiğimizden beri iki kulvar vardı ikisi de devam ediyor. Trabzonspor hep şampiyonluk yarışında olması gerekiyor. Ligdeki duruma bakarsak Galatasaray ve Fenerbahçe önde maalesef, diğer takımlar biz 3-4-5'lik için oynuyoruz. Benim dönemimde çok puanlar kaybettik, bundan dolayı rahatsızız. Takım olmadan iyi futbol oynamadan puan almak zor. Alabilirdik olmadı diye, lig bitti diye bir şey yok. Dışarda maç kazanamamanın verdiği eksikliği giderdiğimizde zaten seri haline dönüşecek. Bizim eksikliğimizi de konuşacağız. Biz futbol oynayarak yukarlara gelmek istiyoruz. Şartlar ne olur ise olsun oyuncularımın duruma uyum sağlamaları lazım. Bugün oyuncularım bütün olumsuzluklara rağmen sahada iyiydiler" açıklamasında bulundu.

"FEDERASYON BAŞKANINI KANDIRIYORLAR"
Şenol Güneş, kulübün açıklamalarıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:
"Ben yine bir şey söylemeyeyim. Geçen hafta beni dolmuşa getirdiniz. Bana soru sordunuz ve TFF Başkanı'mı üzdüm. Sayın Hacıosmanoğlu'nu üzmek istemiyorum. Bana not attı. Ben ona not atmak istemedim ama söylüyorum. Seni kandırıyorlar. Seni kandırıyorlar dikkat et. Camialarda bir taraf olma, sen tarafsızsın. Hepsinin üstündesin. Federasyon Başkanlığı önemli bir yer. Sen düzgün bir adamsın, delikanlı adamsın. Etrafındakiler sana yanlış beyanat verdirtiyorlar. İlk düğmeyi sana yanlış bağlatıyorlar. Alttaki düğmeyle seni dövüştürüyorlar. Bunları bir futbol adamı olarak söylüyorum. Hiçbir şey değişmiyor. Bizim oyun düzenimizi bozmak için her şeyi yapıyorlar. İnsan sinirleniyor. Ben başkana üzülüyorum. Ben bu maçta kazanmışım, ben niye hakemleri konuşayım. Hakemlerin kötü niyeti yok ama yanlış yaparlarsa da aynı yere gelmiş oluruz. Hazinenin kapısına bekçi koyuyorsunuz. Dürüst adam ama hazine çalınıyor. Sahtekar koyuyorsunuz. Yine çalınıyor. Ben hazineyi korumak istiyorum. Bana ne kapıda kimin olduğu... Elimizdeki bu sermaye gidiyor. İlgisizlik, güvensizlik artıyor. Aynı şeyler devam ediyorsa duvara toslamamız doğrudur. Yönetimin ifadesine katılıyorum."

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şenol Güneş, TFF Başkanı’nı kandırıyorlar | Video 11:08
Şenol Güneş, "TFF Başkanı'nı kandırıyorlar" | Video 27.02.2025 | 08:33
Yeşil sahada uçan tekmeler konuştu, rekor ceza yağdı | Video 00:39
Yeşil sahada uçan tekmeler konuştu, rekor ceza yağdı | Video 25.02.2025 | 13:27
Okan Buruk: Mourinho içeride ağladı, hakem odasında ağladı, ağlamaya devam etsin | Video 16:45
Okan Buruk: "Mourinho içeride ağladı, hakem odasında ağladı, ağlamaya devam etsin" | Video 25.02.2025 | 08:30
Mario Lemina: Buraya tarih yazmaya geldim | Video 04:40
Mario Lemina: "Buraya tarih yazmaya geldim" | Video 25.02.2025 | 08:30
Jose Mourinho derbi sonrası hakem odasına girdi! İşte Mourinho’nun Vincic’in odasına girdiği anlar... | Video 00:49
Jose Mourinho derbi sonrası hakem odasına girdi! İşte Mourinho'nun Vincic'in odasına girdiği anlar... | Video 25.02.2025 | 08:38
Şenol Güneş’ten Hacıosmanoğlu’na tepki: Bordo-mavi kan olmaz. Kan kırmızıdır | Video 22:29
Şenol Güneş'ten Hacıosmanoğlu'na tepki: "Bordo-mavi kan olmaz. Kan kırmızıdır" | Video 24.02.2025 | 08:29
Okan Buruk: Bugünkü maç bizim için özellikle öz güven anlamında çok önemliydi | Video 04:07
Okan Buruk: "Bugünkü maç bizim için özellikle öz güven anlamında çok önemliydi" | Video 18.02.2025 | 08:48
Aynı oyuncuya iki sarı kart veren hakem kırmızı kart göstermeyi unuttu | Video 00:59
Aynı oyuncuya iki sarı kart veren hakem kırmızı kart göstermeyi unuttu | Video 17.02.2025 | 15:10
Jose Mourinho: Normal şartlarda 8-9 puan üzerinde olmamız gerekiyordu | Video 15:07
Jose Mourinho: "Normal şartlarda 8-9 puan üzerinde olmamız gerekiyordu" | Video 17.02.2025 | 08:39
Ole Gunnar Solskjaer: Oyuncularıma savaşmamız gerektiğini söyledim | Video 12:27
Ole Gunnar Solskjaer: "Oyuncularıma savaşmamız gerektiğini söyledim" | Video 16.02.2025 | 08:40
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan A Spor’a özel Uğurcan Çakır açıklaması! 21:18
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan A Spor'a özel Uğurcan Çakır açıklaması! 16.02.2025 | 01:12
Semih Güler: Mertens’in pozisyonuna diyecek bir şey yok, her şey ortadaydı | Video 05:38
Semih Güler: "Mertens'in pozisyonuna diyecek bir şey yok, her şey ortadaydı" | Video 13.02.2025 | 14:24
Galatasaray-Adana Demirspor maçındaki VAR kayıtları açıklandı | Video 01:35
Galatasaray-Adana Demirspor maçındaki VAR kayıtları açıklandı | Video 13.02.2025 | 08:26
Okan Buruk: İkinci maç için önemli bir avantaj yakalamaya çalışacağız | Video 08:16
Okan Buruk: "İkinci maç için önemli bir avantaj yakalamaya çalışacağız" | Video 13.02.2025 | 08:26
Eski mili futbolcu ve teknik direktör Oğuz Çetin yoğun bakıma kaldırıldı 01:01
Eski mili futbolcu ve teknik direktör Oğuz Çetin yoğun bakıma kaldırıldı 12.02.2025 | 10:18
Trabzonsporlu küçük çocuğun hakemden isteği: Hocam, adaletli olsun | Video 00:17
Trabzonsporlu küçük çocuğun hakemden isteği: "Hocam, adaletli olsun" | Video 11.02.2025 | 08:40
Rize’de futbol sahası boks ringine döndü | Video 03:53
Rize'de futbol sahası boks ringine döndü | Video 10.02.2025 | 12:34
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk: Hiçbir operasyon Galatasaray’ı yolundan döndüremeyecek | Video 07:13
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk: "Hiçbir operasyon Galatasaray'ı yolundan döndüremeyecek" | Video 10.02.2025 | 09:00
İskenderun Teknik Direktörü Metin Akbunar: Trabzonspor isyan takımıdır | Video 00:46
İskenderun Teknik Direktörü Metin Akbunar: "Trabzonspor isyan takımıdır" | Video 05.02.2025 | 16:30
Solskjaer’den transfer açıklaması | Video 07:12
Solskjaer'den transfer açıklaması | Video 05.02.2025 | 08:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA