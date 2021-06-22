Video Spor Sergen Yalçın - Beşiktaş yönetimi arasındaki son durum ne? Sergen Yalçın'ın evi önünden CANLI YAYIN

Sergen Yalçın - Beşiktaş yönetimi arasındaki son durum ne? Sergen Yalçın'ın evi önünden CANLI YAYIN

Sergen Yalçın - Beşiktaş yönetimi arasındaki son durum ne? Sergen Yalçın'ın evi önünden CANLI YAYIN
22.06.2021 | 12:14

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Beşiktaş Yönetimi ile Sergen Yalçın arasındaki görüşmeler henüz olumlu sonuçlanmadı. Taraflar arasındaki bağlar kopma noktasına geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar Sergen Yalçın'ı ikna etmek için deneyimli teknik adamın evinin önüne gitti. A Spor muhabiri Sercan Dikme, son gelişmeleri aktardı.

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