Sergen Yalçın - Beşiktaş yönetimi arasındaki son durum ne? Sergen Yalçın'ın evi önünden CANLI YAYIN

Beşiktaş Yönetimi ile Sergen Yalçın arasındaki görüşmeler henüz olumlu sonuçlanmadı. Taraflar arasındaki bağlar kopma noktasına geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar Sergen Yalçın'ı ikna etmek için deneyimli teknik adamın evinin önüne gitti. A Spor muhabiri Sercan Dikme, son gelişmeleri aktardı.