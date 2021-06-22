Sergen Yalçın gerginliği gözler önüne serildi! Ahmet Nur Çebi o soruya yanıt vermedi...
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Beşiktaş'tan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! Siyah beyazlılarda Başkan Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ahmet Nut Çebi, 'Sergen Yalçın' sorusuna cevap vermeden bulunduğu yerden ayrıldı. İşte o görüntüler...