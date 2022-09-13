Serhat Ardahan Spor - Kars 36 Spor maçında ortalık karıştı! Kırmızı kart çıktı

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OTOMATİK OYNAT
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SON DAKİKA: Arda Turan futbolu bıraktı! Duygusal veda... | Video 12.09.2022 | 15:44
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Dursun Özbek "Galatasaray Avrupa’dır, Galatasaray Avrupalıdır" | Video 12.09.2022 | 00:35
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Okan Buruk'tan Icardi ve Mata açıklaması "Önümüzdeki günlerde..." | Video 12.09.2022 | 00:34
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Gazeteciler Bayram Bektaş’ı protesto ederek salondan ayrıldı | Video 11.09.2022 | 20:43
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KASIMPAŞA - GALATASARAY | CANLI | İLK 11'LER BELLİ OLDU 11.09.2022 | 19:04
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Galatasaray flaş transferleri bu video ile duyurdu | Video 09.09.2022 | 10:05
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Jorge Jesus: “Lucescu istatistiklere baksın” | Video 09.09.2022 | 08:53
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Michy Batshuayi: "Atmış olduğum gol bana öz güven aşıladı" | Video 09.09.2022 | 08:47
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Mircea Lucescu'dan ilginç sözler "Fenerbahçe çok fazla faul yaptı" | Video 09.09.2022 | 08:41
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Fenerbahçe Dinamo Kiev CANLI İZLE UEFA Avrupa Ligi EXXEN link 08.09.2022 | 15:54
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Ferencvaros Trabzonspor CANLI İZLE UEFA Avrupa Ligi EXXEN link 08.09.2022 | 15:54
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Galatasaray’ın yeni transferi Juan Mata, İstanbul’a geldi 08.09.2022 | 11:31
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Galatasaray'ın flaş transferi Mauro Icardi, İstanbul'a geldi | Video 08.09.2022 | 08:51
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur eleme maçında Serhat Ardahan Spor ile Kars 36 Spor arasında oynanan maçın 51. dakikasında bir anda kavga çıktı ve ortalık karıştı. Ev sahibi ekipten Erhan Çınar, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. İşte o anlar...