Video Spor Serhat Ardahan Spor - Kars 36 Spor maçında ortalık karıştı! Kırmızı kart çıktı
Serhat Ardahan Spor - Kars 36 Spor maçında ortalık karıştı! Kırmızı kart çıktı

Serhat Ardahan Spor - Kars 36 Spor maçında ortalık karıştı! Kırmızı kart çıktı

13.09.2022 | 15:27

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Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur eleme maçında Serhat Ardahan Spor ile Kars 36 Spor arasında oynanan maçın 51. dakikasında bir anda kavga çıktı ve ortalık karıştı. Ev sahibi ekipten Erhan Çınar, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. İşte o anlar...

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