Servet Çetin: "Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile devam etmeli" | Video

Servet Çetin, "Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile devam etmeli. Emre'nin önü açık. Ben başarılı olacağını da düşünüyorum. Bizi yenmiş olsalardı şampiyon olacaklardı. O kalite ve kapasite onda var" dedi.

Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yardımcı antrenörlerinden Servet Çetin, birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbol adamı; Milli takımın EURO 2020'deki şansı, Beşiktaş'ın şampiyonluğu, Fenerbahçe'deki teknik direktör konusunun yanında Sivasspor'da sezonun nasıl geçtiği hakkında düşüncelerini paylaştı.



Avrupa serüveniyle birlikte ligin kendileri için çok iyi başlamadığını ancak sonrasında toparlandıklarını söyleyen Servet Çetin, "Aslında bizim için lig çok iyi başlamadı. UEFA Avrupa Ligi'nde de oynadık. O maçların da olması bizim işimizi biraz zorlaştırdı. Aslında o gruptan çıkmak kolaydı ama yaşadığımız talihsiz hastalıklar, kadronun eksikliği olsun.. Maccabi maçında 1-0 öndeyken kırmızı kart, penaltı olması gruptan çıkmamızı zorlaştırdı. Normalde Villarreal'in ardından ikinci takımın bizim olmamız gerekiyordu. Onun da üzüntüsü vardı. Tabii ki maç yoğunluğu, takımda 2,3 kişi dışında nerdeyse herkesin koronavirüse yakalanması, sakatlıkların olması, kimi zaman 13, 14 kişiyle kadro yapabildik. Bunun sıkıntılarını çok yaşadık. Bir de iç sahada maç kazanamadık. Onun da sıkıntısı olunca hem moral motivasyon hem de oyuncuların kendilerine güven anlamında sıkıntılar yaşandı. UEFA maçlarının ardından birkaç maçta daha sıkıntı yaşadık ama sonrasında toparlayıp, iyi bir seri yakaladık. Bunun sayesinde de UEFA'ya gitmeyi başardık. Büyük takımlar bile Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde maçlar oynadığı zaman sıkıntılar yaşıyor. Başakşehir de bu örneklerden bir tanesi. Çok daha geniş bir kadroya sahip olmalarına rağmen, bu sene sıkıntı yaşadılar. Biz o seriyi yakalayıp, ligi güzel bir yerde bitirdik. Ama dediğim gibi bu sene tekrardan Avrupa'da oynayacağız. Yine aynı sıkıntıları yaşamamak için çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ama genel anlamda lig bizim için iyi geçti" ifadelerini kullandı.



"HERKESİN BAŞARABİLECEĞİ BİR İŞ DEĞİL BU"

Sezon başından beri hafta içi, hafta sonu olarak yoğun bir maç trafiğine girdiklerini belirten Çetin, "Ben mevcut kadroyu tebrik ediyorum. Çok derin bir kadro olmamasına, maç yoğunluğu olmamasına rağmen, çoğu takım sonradan hafta içi, hafta sonu oynamaya başladı. Biz sezon başından beri hafta içi, hafta sonu oynadık. Çok kolay değil. Onun için ben arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Emeklerine sağlık. Sezonun başından sonuna kadar hafta içi hafta sonu oynadılar. Sadece 1, 2 kez milli maç haftası olunca izin verebildik. Onun dışında hep çalıştılar. Kolay değildi. Ama o kadar hastalığa, sakatlığa, eksiklere rağmen üstesinden geldiler. Gerçekten herkesin başarabileceği bir iş değil bu. O yüzden oyuncularımızı canı gönülden tebrik ediyorum" şeklide konuştu.



"BÜYÜK TAKIMDA ÖNEMLİ OLAN ÖZGÜVENİ YAKALAYABİLMEK"

Sivasspor'un eski futbolcuları Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş hakkında da konuşan Servet Çetin, şu ifadeleri kullandı:



"Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş, ikisi de çok kaliteli oyuncular. Herkesin tercihlerine saygı duyması gerekiyor. Mert Hakan, Fenerbahçe'ye gittiğinde Fenerbahçe'nin bu kadar geniş bir kadrosu yoktu. Orta sahada özellikle. Mert transfer olurken orta sahada Mesut, İrfan Can, Gustavo, Pelkas, Ozan, o kadar oyuncu olacağını tahmin edemedi. Onun için handikap oldu. Mert Hakan'a özgüven verselerdi Mert işleri çözerdi. Bir sporcu için özgüven çok önemli. Şimdi o kadar futbolcu geldi. Biraz onların arkasında kaldı. Güveni verseniz Mert orada çok büyük işler yapardı. O sıkıntıyı yaşadı. Emre'ye gelecek olursak, o daha çok forma şansı buldu. Emre kenar oynayan, hızlı atakları tehlikeli olan bir oyuncu. Fatih hoca orada ortada oynattı. Tabii ki tercihine saygı duymak gerekiyor. İkisi farklı özellikte oyuncular. Birisini çalım atabilen, topla oynayabilen bir oyuncu. Birisi daha süratli, daha çabuk, savunma arkasına koşuyu iyi yapabilen oyuncu. İkisi de iyi oyuncu. Büyük takımda önemli olan özgüveni yakalayabilmek. Özgüven olmadığı zaman istediğiniz kadar kaliteli futbolcu olun, hiçbir şey yapamıyorsunuz. İnşallah Mert Hakan yeni sezonda daha çok forma şansı bulur. Daha çok forma şansı verirlerse işi çözeceğini düşünüyorum. O yetenek, o kabiliyet var onda. Emre içerde oynadığı için biraz etkisiz kaldı. Dediğim gibi kenarda oynasa, içeri girip şut atması, savunma arkası koşularda daha etkili olabilir."



"BEŞİKTAŞ'IN FENERBAHÇE VE BAŞAKŞEHİR MAÇLARI KÖTÜ GEÇSE BELKİ SERGEN HOCA AYRILACAKTI"

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson ve Josef de Souza'nın performanslarına dikkat çeken Çetin, "Beşiktaş'a şans tanımıyorlardı ama nokta transferler yaptılar. Ghezzal olsun, sağ bek Rosier olsun. Atiba, Souza falan zaten çok etkili. Beşiktaş'ın en büyük özelliklerinden birisi orta sahası. Beşiktaş'ın da savunması çok iyi değil. İnanılmaz açık veriyorlar. Savunma arkasına koşularda problemler yaşıyorlar. Ancak Josef ve Atiba özellikle oraları iyi kapatıyordu. Görünmez kahraman o iki isim. Herkes skora bakıyor ama. Biraz detaylı bakılırsa, Atiba ve Josef'in performansını görmemezlikten gelmemesi gerekiyor. Topla da iyiler, sırtı dönük alabiliyorlar. En büyük etkisi Beşiktaş'ın orta sahası oldu. Ghezzal ve Rosier de cuk diye oturdu. Aboubakar geldi, Larin'den böyle bir performans beklenmiyordu. Larin forvet oynasa bu kadar etkili olamazdı. Sergen hoca kenarda oynattı, çok daha etkili oldu. Beşiktaş'ın Fenerbahçe ve Başakşehir maçları kötü geçse belki Sergen hoca ayrılacaktı. O duruma gelmişti ama o maçlar iyi geçti ve toparladılar. Üstüne koya koya geldiler. Biraz da Sergen hocanın futbolculara vermiş olduğu özgüven. Ben bunu dışarda görebiliyorum. Top oynayın, keyif alın. Ben hocanın baskı kurmayacağını düşünüyorum oyuncularına. Zaten kaliteli oyuncuları var. İki tane genç kaleci. İşin açıkçası herkes yapamaz. Büyük risk ama takım oldular" dedi.



"BU ADAM NERELERDEN GETİRİP TAKIMI BİRÇOK KEZ ŞAMPİYON YAPTI"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in birçok kez takımı geriden getirip şampiyon yaptığını ancak bu sezon olmadığını söyleyen Servet Çetin, "Bakacak olursak Galatasaray daha kaliteli. Forvetler müthiş. Orta sahada alternatifler var. Kalecileri zaten Türkiye'nin en iyilerinden birisi. Çok kötü bir sezon geçirmelerine rağmen son hafta şampiyon olabilirdi. Galatasaray her zaman yarışın içerisinde. 1 golle şampiyonluğu kaçırdılar. Biraz daha formda olsalardı, şampiyon olabilirlerdi. Bu adam nerelerden getirip takımı birçok kez şampiyon yaptı. Her zaman hocaya şey yapılmaz. Oyuncular bir sürü pozisyona giriyor, atamıyor. Direkten dönüyor. Denizli maçında gol yemeyip, penaltıyı atsalar belki olacaklardı. Hoca da bir şey yapamaz yani. Ama son haftaya kadar getirmesi de büyük başarı. Herkes ümidini kesmişti. Galatasaray potada yoktu. Son anda girdi. Ama biliyorsunuz Türkiye'de ikincilik başarısızlık oluyor. Şampiyon yaptığınız zaman değerli oluyorsunuz" diye konuştu.



"FENERBAHÇE, EMRE BELÖZOĞLU İLE DEVAM ETMELİ"

Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu ile devam etmesi gerektiğini söyleyen Çetin, "Bence Emre Belözoğlu ile devam etmeliler. Emre'nin önü açık. Ben başarılı olacağını da düşünüyorum. Görüyorsunuz, çok çok kaliteli oynamamalarına rağmen, son haftaya kadar geldiler. Bizi yenmiş olsalardı şampiyon olacaklardı. Daha düzgün, kaliteli bir kadro yapıp, takıma daha uygun oyuncular alıp, daha mücadeleci, daha takım oyunu oynayan, futbolu daha da güzelleştirecek bir oyun oynatacağını düşünüyorum. O kalite ve kapasite onda var. Bence o şans verilmeli. Çünkü, son 11, 12 hafta kala geldi ve ona rağmen başarılı oldu. İyi futbol oynattığını düşünüyorum. Çok daha iyi de oynatabilir, onu da biliyorum. Emre'ye şans verip, kampı onla geçirip, transferi ona bırakıp, şimdi daha ince eleyip, sık dokuyacaktır" şeklinde konuştu.



"BİZ, TURNUVA TAKIMIYIZ"

Milli takımın Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki şansını da değerlendiren Çetin, "Başarılı olacağımızı düşünüyorum. Oyuncularımız formda, inşallah bu formlarını korurlar. Biz, turnuva takımıyız. Gruplardan çıkmak bizim için daha zor oluyor. Oyuncularımız belki zayıf maçlara konsantre olamıyor. Büyük maçlarda her zaman iyi oynuyoruz. Şimdi daha iyi takımlarla oynayacağız. Birlik beraberliği sağladıkları zaman çok başarılı olacaklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"DENİZLİSPOR'A BİRKAÇ TANE OYUNCU SÖYLEMİŞTİM AMA DİKKATE ALMADILAR"

Geçmişte forma giydiği Denizlispor'un ligden düşmesine çok üzüldüğünü söyleyen Servet Çetin, "Çok üzülüyorum. Ben birkaç tane oyuncu söylemiştim onlara ama dikkate almadılar. O oyuncular daha sonra inanılmaz performans sergiledi. Ben söylediğimde kaale almadılar. Biz transferleri kendimiz yaptığımız için oyuncuları canlı izliyoruz. Bundan dolayı transferlerde kolay kolay hata yapmıyoruz. Aldığımız bölgelerin dışında alternatif oyuncu anlamında birkaç isim söylemiştim, forvet olsun, sol bek olsun. Dediğim oyuncular da lige damga vurdular. Eksik oldukları bölgelere naçizane fikirlerimi söyledim çünkü canlı izlediğim oyunculardı. Yardım amaçlı değerlendirmeleri için tavsiyede bulundum. Alın da demedim, izleyin dedim. Değerlendirmediler." açıklamasında bulundu.