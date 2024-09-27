Silahlı saldırıya uğrayan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın hastaneye kaldırıldı 27.09.2024 | 08:34 Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan Akın hastaneye kaldırıldı. Akın'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Fenerbahçeli eski futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın bir kanaldaki spor programının çıkışında silahlı saldırıya uğradı. Akın, saldırıyı sosyal medya hesabından "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe" şeklinde duyurdu. Hastaneye kaldırılan futbolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Eski futbolcu Tuncay Şanlı hastanede Serhat Akın'ı ziyaret etmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu anda durumu gayet iyidir. Morali bozuk. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Yarın bir ameliyata alınacak. Durumdan dolayı kardeşimin yanındaydım. O benim kardeşim, beraber çok güzel şeyler yaşadık. Üzüntüler de yaşadık. Duyduğum anda hemen yanına geldim. Durumda çok ciddi bir şey yok. Büyük ihtimal yarın bir operasyon geçirecek. Dediğim gibi söylenecek çok fazla bir şey yok. Bunun üzerine yorum yapmak da istemem. Hem üzüntülüyüm hem sinirliyim. Şu an durumu gayet iyi. Biraz keyfi yerinde değil, morali de bozuk. Umarım bir an önce sağlığına kavuşur." ifadelerini kullandı.