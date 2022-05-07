Video Spor SON DAKİKA: Ersen Martin'in sağlık durumu ne?
SON DAKİKA: Ersen Martin'in sağlık durumu ne?

SON DAKİKA: Ersen Martin'in sağlık durumu ne?

07.05.2022 | 10:23

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Son dakika haberleri... Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan eski futbolcu Ersen Martin'in sağlık durumu ne? Kalp krizi geçirdiği açıklanan 42 yaşındaki Ersen Martin'in aort damarında yırtık tespit edildiği ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.

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