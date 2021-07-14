SON DAKİKA: Galatasaray Süper Lig'in yıldızı Ghezzal ile anlaştı! Bonservis görüşmeleri devam ediyor...

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılılar geçen sezonu Beşiktaş'ta geçiren Ghezzal'ın bonservisini almak için Leicester City ile görüşmelere başladı. Galatasaray ayrıca sol bek transferi için de PSG'nin Fransız sol beki Kurzawa ile görüşüyor.