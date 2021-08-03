Tokyo Olimpiyatları'nda Milli cimnastikçimiz Ferhat Arıcan'dan paralel barda 15.633'lük muhteşem performans!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:31
00:11
06:01
00:26
06:24
05:01
01:31
07:56
00:31
08:51
Olimpiyat Şampiyonumuz Mete Gazoz yurda döndü | Video 02.08.2021 | 09:13
06:58
11:11
Fatih Terim basın mensuplarıyla buluştu! Önemli açıklamalar... 02.08.2021 | 00:58
00:23
Bakan Kasapoğlu'ndan Rıza Kayaalp'e destek | Video 01.08.2021 | 15:42
00:14
Yusuf Demir Barcelona formasıyla ilk golünü kaydetti 31.07.2021 | 21:43
02:45
02:45
00:28
00:25
01:40
Son dakika haberleri... Milli cimnastikçimiz Ferhat Arıcan'dan Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda paralel barda büyük başarı! Milli cimnastikçimiz Ferhat Arıcan, pararlel barda muhteşem bir performans sergileyerek 15.633 puan aldı.