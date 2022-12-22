Video Spor Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi Umut Bozok, "Fenerbahçe ile final maçı oynamayacağız" | Video
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi Umut Bozok,

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi Umut Bozok, "Fenerbahçe ile final maçı oynamayacağız" | Video

22.12.2022 | 08:59

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Trabzonspor'un forvet oyuncusu Umut Bozok, Fenerbahçe ile çok önemli bir maç oynayacaklarını ama bir final müsabakası olmayacağını söyledi.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda sahasında Samsunspor'u 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdıran Trabzonspor'da Umut Bozok, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Samsunspor karşısında aldıkları galibiyetle Fenerbahçe maçı öncesi moral bulduklarını belirten Umut Bozok, "Cumartesi günü oynayacağımız maç camiamız ve bizim için çok önemli ama bence bir final müsabakası değil çünkü önümüzde çok maç var. Taraftarımızın önünde çok iyi mücadele etmemiz lazım. Zor bir takıma karşı oynayacağız, tabi ki her maç olduğu gibi bu maçta da hedefimiz 3 puan. İnşallah 3 puan alıp devam ederiz" dedi.
Kamp döneminde çok iyi çalıştıklarını belirten Umut, "Kamp döneminde hocamızla konuştuk. Takım halinde presi çok iyi yapmamız gerektiği noktasında fikirler ortaya çıktı. Hazırlık maçlarını da bu anlamda iyi geçirdik. Böyle devam etmemiz lazım. Cumartesi günü Fenerbahçe karşısında da bunu çok daha iyi yapmamız lazım. Daha iyi çalışmamız lazım" şeklinde konuştu.

Cumartesi günü oynayacakları maçta taraftarların desteğinin kendilerine güç vereceğini belirten Umut, "Taraftarımızın coşkusu olursa bizim için daha kolay geçen bir maç olabilir. Ama tabi ki çok zor bir maç" ifadelerini kullandı.

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