Video Spor Trabzonspor G.Saray deplasmanına böyle uğurlandı!

Trabzonspor G.Saray deplasmanına böyle uğurlandı!

Trabzonspor G.Saray deplasmanına böyle uğurlandı!
04.07.2020 | 19:44

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Süper Lig'in 30. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Galatasaray, Trabzonspor'u konuk edecek. Bordo-mavili takımın kafilesi zorlu maç için İstanbul'a gitti. İstanbul'a gitmek üzere Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden ayrılan Trabzonspor kafilesini çok sayıda taraftar meşalelerle uğurladı.

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