Trabzonspor G.Saray deplasmanına böyle uğurlandı!

Süper Lig'in 30. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Galatasaray, Trabzonspor'u konuk edecek. Bordo-mavili takımın kafilesi zorlu maç için İstanbul'a gitti. İstanbul'a gitmek üzere Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden ayrılan Trabzonspor kafilesini çok sayıda taraftar meşalelerle uğurladı.