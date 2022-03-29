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03:44
Türkiye İtalya maçı canlı izle! Türkiye İtalya Milli maç TRT SPOR CANLI İZLE 29.03.2022 | 20:32
00:24
Merih ve Hakan'dan İtalya'ya sıcak karşılama 29.03.2022 | 14:09
18:23
01:31
Elazığ'daki amatör lig maçında 18 kırmızı kart çıktı! 27.03.2022 | 23:27
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A Milli Takım Konya’ya geldi 26.03.2022 | 09:17
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Portekiz Türkiye 3-1 | Maç Özeti ve golleri 25.03.2022 | 09:57
07:41
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Millilerin Dünya Kupası yolunda rakibi Portekiz! 24.03.2022 | 21:42
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05:09
TRT 1 CANLI YAYIN HD izle: Portekiz Türkiye maçı canlı yayın izle! 24.03.2022 | 22:24
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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: "Bu kez ağlamayacağım" 23.03.2022 | 22:31
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Burak Yılmaz: "Saygımız büyük ama..." 23.03.2022 | 22:29
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Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile anlaşma sağlandı 22.03.2022 | 18:16
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Amatör maç bitti, futbolcular birbirine girdi | Video 21.03.2022 | 13:16
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