Wesley Sneijder'dan futbola dönüş sinyali

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve aktif futbol kariyerine son veren Wesley Sneijder, Hollanda takımlarından Utrecht ile antrenmanlara çıktı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Fatih Özyar aktardı. Özyar, "Eylül ayında başlayacak ligde Sneijder'ın Hollanda yeşil sahalarında top koşturacağını görürsek kimse şaşırmasın" ifadelerini kullandı.