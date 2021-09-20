Video Teknoloji Baykar'dan heyecanlandıran paylaşım | Video

Baykar'dan heyecanlandıran paylaşım | Video

Baykar'dan heyecanlandıran paylaşım | Video
20.09.2021 | 16:56

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Baykar Savunma'dan yapılan paylaşımda "Dikey İniş-Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Bayraktar DİHA ilk kez TEKNOFEST2021'de Baykar standında sizlerle buluşacak." açıklamasında bulunuldu.

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