Baykar'dan heyecanlandıran paylaşım | Video

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Baykar Savunma'dan yapılan paylaşımda "Dikey İniş-Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Bayraktar DİHA ilk kez TEKNOFEST2021'de Baykar standında sizlerle buluşacak." açıklamasında bulunuldu.