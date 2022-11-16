FIFA 2022 Dünya Kupası akıllı telefonu vivo V25 sahaya iniyor

Akıllı telefon yarışı futbol sahalarında devam ediyor. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Futbol Şampiyonası pek çok ilgi barındırıyor. İçinde hareket sensorü bulunan Al Rihla topu gibi akıllı telefon kamerası ile yeteneklerini sergiliyor. Sabah Gazetesi Yazarı Timur Sırt, sizler için değerlendirdi...