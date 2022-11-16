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OTOMATİK OYNAT
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FIFA 2022 Dünya Kupası akıllı telefonu vivo V25 sahaya iniyor 16.11.2022 | 11:42
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Çin, uzay istasyonuna son modülü fırlattı | Video 31.10.2022 | 13:09
13:10
Emir Gelen 'TikTok'u her ay bir Milyar insan ziyaret ediyor' 29.10.2022 | 09:21
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Nefesler TOGG için tutuldu! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak | Video 28.10.2022 | 09:53
04:44
Ağır sınıf insansız kara aracı KAPGAN ilk kez görüldü | Video 26.10.2022 | 14:14
03:25
EXPO'ya BAYRAKTAR TB2 damgası | Video 26.10.2022 | 10:50
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HÜRJET’te önemli gelişme | Video 21.10.2022 | 16:31
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İşte P-72 Deniz Karakol Uçaklarımız | Video 21.10.2022 | 14:44
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iPhone 4'ten iPhone 14 Pro serisine nasıl değişti? 19.10.2022 | 08:55
03:23
Roketsan’ın yerli füzesi “Tayfun” test edildi | Video 18.10.2022 | 15:04
04:13
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Japonya'nın Epsilon-6 roketini fırlatma girişimi başarısız oldu | Video 12.10.2022 | 10:29
00:51
TOGG'un şarj istasyonları hizmete giriyor | Video 11.10.2022 | 19:59
05:45
SpaceX, ISS’ye 3 astronot ve 1 kozmonot gönderdi | Video 05.10.2022 | 21:31
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TOGG yeniden yollarda! İşte heyecanlandıran son paylaşım | Video 04.10.2022 | 21:32
04:05
Başkan Erdoğan müjdelemişti: “İlk sevkiyat gerçekleşti” | Video 25.09.2022 | 10:02
02:55
TOGG'da yeni gelişme! Geri sayım başladı | Video 21.09.2022 | 10:51
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Uçan arabalar ilk kez semalarda göründü | Video 15.09.2022 | 14:23
Akıllı telefon yarışı futbol sahalarında devam ediyor. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Futbol Şampiyonası pek çok ilgi barındırıyor. İçinde hareket sensorü bulunan Al Rihla topu gibi akıllı telefon kamerası ile yeteneklerini sergiliyor. Sabah Gazetesi Yazarı Timur Sırt, sizler için değerlendirdi...