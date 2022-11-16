Video Teknoloji FIFA 2022 Dünya Kupası akıllı telefonu vivo V25 sahaya iniyor
FIFA 2022 Dünya Kupası akıllı telefonu vivo V25 sahaya iniyor

FIFA 2022 Dünya Kupası akıllı telefonu vivo V25 sahaya iniyor

16.11.2022 | 11:42

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

FIFA 2022 Dünya Kupası akıllı telefonu vivo V25 sahaya iniyor 19:12
FIFA 2022 Dünya Kupası akıllı telefonu vivo V25 sahaya iniyor 16.11.2022 | 11:42
Çin, uzay istasyonuna son modülü fırlattı | Video 02:38
Çin, uzay istasyonuna son modülü fırlattı | Video 31.10.2022 | 13:09
Emir Gelen ’TikTok’u her ay bir Milyar insan ziyaret ediyor’ 13:10
Emir Gelen 'TikTok'u her ay bir Milyar insan ziyaret ediyor' 29.10.2022 | 09:21
Nefesler TOGG için tutuldu! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak | Video 01:53
Nefesler TOGG için tutuldu! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak | Video 28.10.2022 | 09:53
Ağır sınıf insansız kara aracı KAPGAN ilk kez görüldü | Video 04:44
Ağır sınıf insansız kara aracı KAPGAN ilk kez görüldü | Video 26.10.2022 | 14:14
EXPO’ya BAYRAKTAR TB2 damgası | Video 03:25
EXPO'ya BAYRAKTAR TB2 damgası | Video 26.10.2022 | 10:50
SSB Başkanı Demir, Jandarma’ya bağlı birliklerde kullanılan savunma sanayii sistemlerini yerinde inceledi | Video 02:09
SSB Başkanı Demir, Jandarma’ya bağlı birliklerde kullanılan savunma sanayii sistemlerini yerinde inceledi | Video 23.10.2022 | 12:40
HÜRJET’te önemli gelişme | Video 00:28
HÜRJET’te önemli gelişme | Video 21.10.2022 | 16:31
İşte P-72 Deniz Karakol Uçaklarımız | Video 00:56
İşte P-72 Deniz Karakol Uçaklarımız | Video 21.10.2022 | 14:44
iPhone 4’ten iPhone 14 Pro serisine nasıl değişti? 11:58
iPhone 4'ten iPhone 14 Pro serisine nasıl değişti? 19.10.2022 | 08:55
Roketsan’ın yerli füzesi “Tayfun” test edildi | Video 03:23
Roketsan’ın yerli füzesi “Tayfun” test edildi | Video 18.10.2022 | 15:04
Gökyüzündeki gözler GUHEM’e çevrildi. Göktürk-1 uydusu ile yaklaşık 700 kilometreden görüntülendiler | Video 04:13
Gökyüzündeki gözler GUHEM’e çevrildi. Göktürk-1 uydusu ile yaklaşık 700 kilometreden görüntülendiler | Video 16.10.2022 | 10:33
Japonya’nın Epsilon-6 roketini fırlatma girişimi başarısız oldu | Video 01:34
Japonya'nın Epsilon-6 roketini fırlatma girişimi başarısız oldu | Video 12.10.2022 | 10:29
TOGG’un şarj istasyonları hizmete giriyor | Video 00:51
TOGG'un şarj istasyonları hizmete giriyor | Video 11.10.2022 | 19:59
SpaceX, ISS’ye 3 astronot ve 1 kozmonot gönderdi | Video 05:45
SpaceX, ISS’ye 3 astronot ve 1 kozmonot gönderdi | Video 05.10.2022 | 21:31
TOGG yeniden yollarda! İşte heyecanlandıran son paylaşım | Video 00:51
TOGG yeniden yollarda! İşte heyecanlandıran son paylaşım | Video 04.10.2022 | 21:32
Başkan Erdoğan müjdelemişti: “İlk sevkiyat gerçekleşti” | Video 04:05
Başkan Erdoğan müjdelemişti: “İlk sevkiyat gerçekleşti” | Video 25.09.2022 | 10:02
TOGG’da yeni gelişme! Geri sayım başladı | Video 02:55
TOGG'da yeni gelişme! Geri sayım başladı | Video 21.09.2022 | 10:51
SpaceX’in Falcon 9 roketi 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi | Video 04:20
SpaceX’in Falcon 9 roketi 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi | Video 19.09.2022 | 12:42
Uçan arabalar ilk kez semalarda göründü | Video 07:00
Uçan arabalar ilk kez semalarda göründü | Video 15.09.2022 | 14:23

Akıllı telefon yarışı futbol sahalarında devam ediyor. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Futbol Şampiyonası pek çok ilgi barındırıyor. İçinde hareket sensorü bulunan Al Rihla topu gibi akıllı telefon kamerası ile yeteneklerini sergiliyor. Sabah Gazetesi Yazarı Timur Sırt, sizler için değerlendirdi...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA