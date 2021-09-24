Hologram teknolojisiyle sağlıkta devrim | Video

Dünyanın ilk hologram hasta projesini 2017'de gerçekleştiren İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahi Doktoru Mürsel Haspulat, bu kez tıp öğrencisi Funda Karagöz ile birlikte yürüttüğü projesi "HOLOCHECK" ile TEKNOFEST'te boy gösterdi. Festivalin "Eğitim Teknolojileri" alanında Türkiye finalisti olan proje, sanal gerçeklik ve yapay zekâyı bir araya getirerek hastaların tıbbi hatalardan dolayı ölmesini önlemeyi amaçlıyor. Haspulat, "Hologram hastalarla hologram ameliyathane üzerinden, tıp öğrencilerinin uyum eğitimlerini baştan sona sanal gerçeklik ortamında deneyimleyebilecekleri bir uygulama gerçekleştirdik. Amacımız teknolojiyi kullanarak hataları sıfıra indirmek" dedi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Funda Karagöz ise "Finalist olduk, hayal bile edemezdim. TEKNOFEST bunu sağladı" dedi.

Dünyanın ilk hologram hasta projesini 2017'de gerçekleştiren İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahi Doktoru Mürsel Haspulat, bu kez tıp öğrencisi Funda Karagöz ile birlikte yürüttüğü projesi "HOLOCHECK" ile TEKNOFEST'te boy gösterdi. Festivalin "Eğitim Teknolojileri" alanında Türkiye finalisti olan proje, sanal gerçeklik ve yapay zekâyı bir araya getirerek hastaların tıbbi hatalardan dolayı ölmesini önlemeyi amaçlıyor. Haspulat, "Hologram hastalarla hologram ameliyathane üzerinden, tıp öğrencilerinin uyum eğitimlerini baştan sona sanal gerçeklik ortamında deneyimleyebilecekleri bir uygulama gerçekleştirdik. Amacımız teknolojiyi kullanarak hataları sıfıra indirmek" dedi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Funda Karagöz ise "Finalist olduk, hayal bile edemezdim. TEKNOFEST bunu sağladı" dedi.