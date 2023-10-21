Video Teknoloji HUAWEI FreeBuds Pro 3: Yürürken koşarken müziği podcastleri gürültüsüz dinle!
HUAWEI FreeBuds Pro 3: Yürürken koşarken müziği podcastleri gürültüsüz dinle!

HUAWEI FreeBuds Pro 3: Yürürken koşarken müziği podcastleri gürültüsüz dinle!

21.10.2023 | 08:33

Kablosuz kulaklıklar hayatımıza girdiğinden bu yana müzik dinlerken ve video izlerken hayatımızın ayrılmaz parçası oldular. Yeni amiral gemisi HUAWEI FreeBuds Pro 3, ses doğruluğunu yeniden tanımlamak için yenilikçi pek çok teknolojiyi kullanıyor. Spor yaparken, yürüyüş yaparken veya seyahatte FreeBuds Pro 3 ile kullanıcılar, gürültülü ortamlardan bağımsız olarak, herhangi bir ses sınırlaması olmadan, nerede olurlarsa olsunlar en sevdikleri müzikleri, sesli kitapları ve podcast'leri dinleyebilir veya kristal netliğinde sesli aramalar yapabiliyor.

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