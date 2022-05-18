TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım | Video

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yerli otomobile dair önemli açıklamalarda bulundu. Hisarcıklıoğlu, "Allah nasip ederse 29 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın elleri ile fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı. TOGG'da güzel haberi de duyuran Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil banttan inerek trafiğe çıkış tarihini açıkladı.