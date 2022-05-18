Video Teknoloji TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım | Video
TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım | Video

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım | Video

18.05.2022 | 10:45

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

TOGG’dan heyecanlandıran paylaşım | Video 00:58
TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım | Video 18.05.2022 | 10:45
Azerbaycan TEKNOFEST’e hazırlanıyor | Video 05:17
Azerbaycan TEKNOFEST'e hazırlanıyor | Video 16.05.2022 | 14:11
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Bir anda beliren pembe tişörtlü adam nereden çıktı? | Video 00:43
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Bir anda beliren pembe tişörtlü adam nereden çıktı? | Video 16.05.2022 | 11:13
Çin’in Tianzhou-4 kargo aracı uzay istasyonuna kenetlendi | Video 00:36
Çin'in Tianzhou-4 kargo aracı uzay istasyonuna kenetlendi | Video 11.05.2022 | 14:28
40 Türk firması geleceğin malzemesi kompozit için JEC World’de buluştu | Video 04:12
40 Türk firması geleceğin malzemesi kompozit için JEC World'de buluştu | Video 04.05.2022 | 13:40
Savunma sanayiinden bayram hediyesi! GÖKDENİZ hedefi 12’den vurdu 01:35
Savunma sanayiinden bayram hediyesi! GÖKDENİZ hedefi 12'den vurdu 03.05.2022 | 11:51
Pekin’de ilk sürücüsüz taksiye onay | Video 00:56
Pekin’de ilk sürücüsüz taksiye onay | Video 29.04.2022 | 12:56
SpaceX’in 4 astronotu taşıyan “Freedom” kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştı | Video 05:14
SpaceX'in 4 astronotu taşıyan “Freedom” kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı | Video 28.04.2022 | 11:29
SpaceX, astronot ekibini uzaya fırlattı! İşte canlı yayında o anlar | Video 01:23
SpaceX, astronot ekibini uzaya fırlattı! İşte canlı yayında o anlar | Video 27.04.2022 | 10:38
Türkiye’nin gökyüzündeki gözü AKSUNGUR’a entegre edilen sivil baz istasyonu ilk kez görüntülendi | Video 06:03
Türkiye’nin gökyüzündeki gözü AKSUNGUR'a entegre edilen sivil baz istasyonu ilk kez görüntülendi | Video 24.04.2022 | 10:05
NFT’nin Türkçe karşılığı ’Nitelikli Fikri Tapu’ oldu | Video 03:03
NFT'nin Türkçe karşılığı 'Nitelikli Fikri Tapu' oldu | Video 22.04.2022 | 16:38
AKSUNGUR SİHA’dan MAM-L ile tam isabet! Su üstü hedefi başarıyla vurdu | Video 03:29
AKSUNGUR SİHA'dan MAM-L ile tam isabet! Su üstü hedefi başarıyla vurdu | Video 21.04.2022 | 15:00
Bayraktar DİHA test uçuşlarına devam ediyor | Video 00:43
Bayraktar DİHA test uçuşlarına devam ediyor | Video 20.04.2022 | 10:29
4K selfie kameralı oyun telefonu Vivo V23 5G 09:30
4K selfie kameralı oyun telefonu Vivo V23 5G 13.04.2022 | 12:15
Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kamikaze İHA KARGU’ların sayısı artıyor | Video 01:51
Türk Silahlı Kuvvetlerindeki "kamikaze İHA" KARGU'ların sayısı artıyor | Video 10.04.2022 | 16:13
Lise öğrencisi, saatte 200 kilometre hıza çıkabilen yarış dronu üretti | Video 04:18
Lise öğrencisi, saatte 200 kilometre hıza çıkabilen yarış dronu üretti | Video 10.04.2022 | 11:40
ROKETSAN açıkladı! Yerli ve Milli seyir füzemiz ÇAKIR geliyor | Video 05:22
ROKETSAN açıkladı! Yerli ve Milli seyir füzemiz ÇAKIR geliyor | Video 31.03.2022 | 10:25
TOGG Türkiye’de ilk kez görücüye çıktı | Video 04:19
TOGG Türkiye’de ilk kez görücüye çıktı | Video 30.03.2022 | 12:33
Şanghay’da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu | Video 00:17
Şanghay'da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu | Video 30.03.2022 | 09:40
TOGG’dan eksi 40 derecede yeni görüntü Zorlu hava koşullarına hazırlanıyorum | Video 00:58
TOGG'dan eksi 40 derecede yeni görüntü "Zorlu hava koşullarına hazırlanıyorum" | Video 20.03.2022 | 16:26

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yerli otomobile dair önemli açıklamalarda bulundu. Hisarcıklıoğlu, "Allah nasip ederse 29 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın elleri ile fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı. TOGG'da güzel haberi de duyuran Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil banttan inerek trafiğe çıkış tarihini açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA