Acemi kasaplar Kurban Bayramı'nda hastanelik oldu! Yaralı sayısı 6 bine yaklaştı

Kurban Bayramı'nın ilk günü binlerce insan kurbanlık hayvanlarını kesmek için kesim yerlerine akın etti. Her sene olduğu gibi bu sene de acemi kasaplar kendilerini yaralayarak bayramın ilk günü hastanelik oldu. Ülke genilde kesim sırasında kendisini çeşitli yerlerinden yaralayan 5 bin 825 kişi hastaneye başvurdu. İstanbul'da şimdiye kadar 793 kişi kendisini yaralarken, İstanbul bu alanda ilk sırada yer aldı.