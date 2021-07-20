Video Türkiye Acemi kasaplar Kurban Bayramı'nda hastanelik oldu! Yaralı sayısı 6 bine yaklaştı

Acemi kasaplar Kurban Bayramı'nda hastanelik oldu! Yaralı sayısı 6 bine yaklaştı

Acemi kasaplar Kurban Bayramı'nda hastanelik oldu! Yaralı sayısı 6 bine yaklaştı
20.07.2021 | 19:27

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Acemi kasaplar Kurban Bayramı'nda hastanelik oldu! Yaralı sayısı 6 bine yaklaştı 01:56
Acemi kasaplar Kurban Bayramı'nda hastanelik oldu! Yaralı sayısı 6 bine yaklaştı 20.07.2021 | 19:27
D100’de feci kaza...Otomobil ikiye bölündü: 6 yaralı 03:45
D100’de feci kaza...Otomobil ikiye bölündü: 6 yaralı 20.07.2021 | 19:04
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta orman yangını! Olay yerinden ilk görüntüler... 00:43
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta orman yangını! Olay yerinden ilk görüntüler... 20.07.2021 | 16:11
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Kıbrıs Barış Harekatı' mesajı 02:41
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Kıbrıs Barış Harekatı' mesajı 20.07.2021 | 13:53
THY kabin memurları, Kurban Bayram'ında 100 çocuğa bisiklet hediye etti 01:34
THY kabin memurları, Kurban Bayram'ında 100 çocuğa bisiklet hediye etti 20.07.2021 | 11:29
Selçuk Bayraktar'dan MİUS açıklaması Hedefimiz 2023'te ilk uçuşu gerçekleştirmek | Video 03:42
Selçuk Bayraktar'dan MİUS açıklaması "Hedefimiz 2023'te ilk uçuşu gerçekleştirmek" | Video 20.07.2021 | 11:03
Baykar Savunma’dan Muharip İnsansız Uçak sistemi | Video 00:24
Baykar Savunma’dan Muharip İnsansız Uçak sistemi | Video 20.07.2021 | 10:50
Baykar Savunma’dan Muharip İnsansız Uçak sistemi paylaşımı! 00:24
Baykar Savunma’dan Muharip İnsansız Uçak sistemi paylaşımı! 20.07.2021 | 10:40
Başkan Erdoğan^'dan KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünde önemli mesajlar 20:23
Başkan Erdoğan^'dan KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünde önemli mesajlar 20.07.2021 | 10:34
Başkan Erdoğan Maraş'ta yeni dönemin kapıları açılacak 07:43
Başkan Erdoğan "Maraş'ta yeni dönemin kapıları açılacak" 20.07.2021 | 10:29
Başkan Erdoğan Herhalde bunun iznini sizden alacak değiliz? 07:51
Başkan Erdoğan "Herhalde bunun iznini sizden alacak değiliz?" 20.07.2021 | 10:21
Afganistan’daki Türk askeri bayrama görev başında girdi | Video 04:47
Afganistan’daki Türk askeri bayrama görev başında girdi | Video 20.07.2021 | 09:36
Hudut Kartalları bayramda da sınır nöbetinde | Video 08:25
"Hudut Kartalları" bayramda da sınır nöbetinde | Video 20.07.2021 | 08:39
Hava Durumu 20-07-2021 01:30
Hava Durumu 20-07-2021 20.07.2021 | 08:00
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi ziyareti Yunanistan'da paniğe sebep oldu 02:37
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi ziyareti Yunanistan'da paniğe sebep oldu 19.07.2021 | 13:06
Ay misyonunda kullanılması planlanan hibrit motorlu Sonda Roket Sistemi başarıyla test edildi | Video 03:40
Ay misyonunda kullanılması planlanan hibrit motorlu Sonda Roket Sistemi başarıyla test edildi | Video 19.07.2021 | 12:01
Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi 00:04
Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi 19.07.2021 | 11:29
Hava Durumu 19-07-2021 01:30
Hava Durumu 19-07-2021 19.07.2021 | 08:00
Metin-Necla Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! Çiftin katili Ankara'da gözaltına alındı 04:29
Metin-Necla Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! Çiftin katili Ankara'da gözaltına alındı 19.07.2021 | 01:34
Amasya'dan acı haber! Barajda kaybolan 5 kişilik aileden kurtulan olmadı 00:53
Amasya'dan acı haber! Barajda kaybolan 5 kişilik aileden kurtulan olmadı 18.07.2021 | 20:34

Kurban Bayramı'nın ilk günü binlerce insan kurbanlık hayvanlarını kesmek için kesim yerlerine akın etti. Her sene olduğu gibi bu sene de acemi kasaplar kendilerini yaralayarak bayramın ilk günü hastanelik oldu. Ülke genilde kesim sırasında kendisini çeşitli yerlerinden yaralayan 5 bin 825 kişi hastaneye başvurdu. İstanbul'da şimdiye kadar 793 kişi kendisini yaralarken, İstanbul bu alanda ilk sırada yer aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA